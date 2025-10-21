K-패스 이용하면 자동차 보험료도 할인

앞으로 K-패스 이용 실적에 따라 자동차 보험료도 할인받을 수 있을 전망이다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 K-패스 이용자의 자동차 보험료를 할인해 주는 특약 상품 개발을 위해 22일 대중교통 이용자 대상 자동차 보험료 할인 특약 상품을 보유하고 있는 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 4개 보험사을 업무협약을 체결한다.

협약식에는 김용석 대광위 위원장을 비롯해 정용식 한국교통안전공단(TS) 이사장, 이병래 손해보험협회장, 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 주요 4개 손해보험사 대표 등이 참석한다.

사진=뉴시스

협약은 대중교통을 정기·장기적으로 이용하는 K-패스 이용자에게 자동차 보험료 할인을 제공하기 위해 특약 상품을 개발·출시하는 내용을 담고 있다.

대광위는 K-패스를 이용하는 국민 혜택이 더욱 확대될 수 있도록 이번 협약에 참여하는 4개 보험사 외에도 자동차 보험업계 전체가 K-패스 이용자들에게 특화된 할인 특약 상품을 개발·출시할 수 있도록 지원할 예정이다.

김용석 국토부 대광위원장은 “이번 업무협약으로 K-패스 이용자는 대중교통비를 절약하면서 동시에 자동차 보험료도 할인받는 일석이조의 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다”며 “국민 생활비 부담을 덜어주는 국민주권정부의 대표적인 대중교통 카드로 자리매김할 수 있도록 앞으로도 다양한 분야와 적극적으로 협력하여 혜택을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, K-패스는 국민 교통비 부담을 줄이고 대중교통 이용을 촉진하기 위해 추진하고 있는 대중교통비 환급 지원 사업으로, K-패스 이용자는 전국 어디서나 한 달에 15회 이상 버스나 전철 등 대중교통 수단을 이용하면 지출한 교통비의 일정 비율을 환급받을 수 있다. 일반인은 20%, 청년은 30%, 저소득층은 53.3%, 2자녀 가구는 30%, 3자녀 이상 가구는 50%까지 환급받을 수 있다.

대광위는 2026년부터는 대중교통비 지출이 높은 국민을 위해 일정 금액 이상 사용한 대중교통비를 전액 환급해 주는 새로운 정기권 개념 대중교통 정액패스(가칭) 방식을 신규 도입해 국민 교통비 부담을 획기적으로 낮춘다는 계획이다.