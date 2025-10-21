"국내 Go 언어 개발자 모여"...'고퍼콘 코리아 2025' 열린다

한국고언어사용자모임(Golang Korea)은 11월9일 서울 코엑스 마곡에서 국내 Go 언어 개발자 컨퍼런스인 '고퍼콘 코리아(GopherCon Korea) 2025'를 개최한다고 밝혔다.

2023년 첫 개최 이후 3회째를 맞는 이 행사는 국내 Go 언어 개발자들의 대표적인 연례 교류의 장으로 자리매김했다. Go 언어는 구글이 2009년 발표한 오픈소스 프로그래밍 언어로, 간결한 구조와 탁월한 동시성 처리 능력으로 주로 서버 사이드 개발에 활용 된다. Go 언어는 쿠버네티스, 도커 등 클라우드 네이티브 기술과 AI 인프라의 핵심 언어로 주목받고 있다.

올해는 'AI, 동시성, 그리고 Go-Way'를 주제로, Go 언어의 실무 적용 사례와 기술적 깊이를 다루는 다채로운 세션이 준비된다.

고퍼콘 2025

특히 AI 기술과 Go 언어를 접목한 세션들이 주목받는다. ▲‘Go 로 만든 AI 주식 추천 및 자동매매 시스템’(이호민) 발표에서는 Go로 AI 시스템을 구축한 과정과 데모가 소개된다. ▲‘동시통역 Go로 만들기 - 실시간 AI 인퍼런스, WebRTC’(이재규, ZEP/GDG Golang Korea) 세션에서는 LiveKit(WebRTC)을 기반으로 저지연 AI 번역 파이프라인을 구축한 사례를 다룬다.

Go 언어의 강력한 동시성 모델과 아키텍처를 다루는 세션들도 마련된다. ▲‘sync 패키지를 활용해서 강력한 버퍼링 만들기’(임태호, Lambda256) 세션에서는 실제 성능 병목 문제를 동시성 프로그래밍으로 해결한 경험을 공유하며, ▲‘Go로 밑바닥부터 맨 땅에 헤딩하듯 만드는 P2P 블록체인 네트워크’(전규빈) 발표에서는 Go의 동시성 모델을 활용해 P2P 네트워크를 구축한 경험을 나눈다.

이 밖에도 ▲‘Dev in Go way’(배재승, LINE Plus) ▲‘Effect-ive Go: 완전히 Go 다운 함수형 프로그래밍’(박주형, 온더그라운드) ▲‘프레임워크냐, 아니냐: 그것이 net/http로다’(김형섭, 달빛소프트) ▲‘Test Reality Not Mocks: Reliable Go Tests in the AI Era’(박래철, 당근) 등 Go 언어의 본질과 실용적인 개발 방법, AI 시대의 테스트 전략을 탐구하는 발표가 진행된다.

행사 중에는 Go 언어의 마스코트인 고퍼로 만든 스웨그 등을 판매하는 '플리마켓'도 운영된다.

고퍼콘 코리아 2025 행사 관계자는 "이번 컨퍼런스가 Go 언어가 AI와 클라우드 인프라의 핵심 기술임을 확인하고, 실무 경험을 공유하는 축제로 자리매김할 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다"며 "행사에 많은 분이 방문해 Go 언어의 가치와 가능성을 느끼며 특별한 시간을 보내시길 바란다"고 밝혔다.

고퍼콘 2025에 관한 자세한 내용 및 세션 소개는 고퍼콘 코리아 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 참가 신청은 티켓 판매 사이트에서 진행 중이다. 지난 행사의 발표 영상은 고랭 코리아 공식 유튜브 채널에서 2024년 다시보기와 2023년 다시보기가 가능하다.