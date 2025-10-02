초거대AI 플래그십 참여 기업들 "AI열기 대단"

"많은 업체들이 AI에 대한 관심이 굉장히 높다는 사실을 보여주는 행사인 듯 합니다. 저희 말고도 굉장히 많은 업체들이 참여했고, AI에 대한 관심이 굉장히 뜨겁구나라는 것을 느꼈습니다. 또 A와 관련한 기업들이, 정말 다양한 기업들이, 다양한 분야에서 AI를, AI 전환을 위해 활동하고 있다는 사실도 확인했구요."

과기정통부가 주관한 국내 최대 규모 AI행사인 'AI Festa(AI 페스트)'에 부스를 마련해 참가한 리컬테크 기업 로앤컴퍼니(Law&Company)의 이상후 AI챕터 팀장은 1일 이 같은 참여 소감을 밝혔다.

2012년 7월 설립된 로앤컴퍼니는 법률 상담 의뢰자와 변호사를 연결하는 플랫폼 '로톡(LawTalk)'으로 유명하다. 이번 'AI페스타'에는 정보통신산업진흥원(NIPA) 마련한 '초거대AI 플래그십 프로젝트'관에 참여, 부스를 마련했다.

'초거대AI 플래그십 프로젝트'는 과기정통부와 NIPA가 시행하는 사업이다. 초거대AI 기반의 경쟁력 있는 응용서비스를 개발 및 실증하는 것을 지원한다. 전문 분야 종사자의 업무 보조 및 효율화를 도모, 국민 일상 속 AI를 활용 및 확산하기 위한 것이다.

5개 분야(법률, 의료, 심리상담, 미디어&문화, 학술)에서 사업이 진행중이다. 이 중 로앤컴퍼니는 법률 쪽에 참여하고 있다. 법무법인 화우를 수요기관으로 했다. 이 회사 외에 와이즈넛, 솔트룩스 등 5개 회사가 주관기관으로 법률쪽 사업에 참여중이다.

정보통신산업진흥원이 'AI 페스타'에 마련한 초거대AI 플래그십 프로젝트 전시관 전경.

로앤컴퍼니(Law&Company)의 이상후 AI챕터 팀장이 자사 서비스를 설명하고 있다.

행사에서 로앤컴퍼니는 '법률 사건 분석 서비스'를 소개했다. AI 에이전트 기반으로 수백 페이지에 달하는 사건 기록을 업로드하면, 개별 기록에 대한 사건 연관성을 고려, 알아서 사건 기록을 분석해 사실 관계와 쟁점, 초기적인 솔루션 등을 통합 대시보드로 제공하는 서비스다.

이상후 팀장은 "사건에 대해 추가로 필요한 내용을 질문하면 빠르게 파악할 수 있다"면서 "법률 사건 분석에는 로앤컴퍼니와 업스테이지가 공동 개발한 한국어 및 한국 법률에 특화된 자체 거대언어모델(LLM)을 활용하며, 정보통신산업진흥원이 주관하는 'AI 법률 보조 서비스 확산 사업자'로 선정돼 현재 지속적인 고도화를 진행하고 있다"고 들려줬다.

NIPA가 마련한 '초거대AI 플래그십 프로젝트'관에는 영상 데이터를 이해하고 분석하는 AI 전문기업 트웰브랩스도 참여, 부스를 설치했다. 이 회사는 NIPA 도움을 받아 영상분석과 이해 기술을 개발하고 있다.

예컨대 특수효과 등 특정장면 분석과 하이라이트 구간 도출, 자막입힌 숏폼 생성, 영상 실시간 분석 및 통계 구축, 상황정보 제공 등의 기술을 상용화 할 예정이다. SBS를 수요기관으로 하고 있고, 초거대AI 플래그십 분야 중 미디어&문화쪽에 지원, 선정돼 지원을 받고 있다.

트웰브랩스 기술은 영상 전체를 요약하거나 주요 하이라이트를 자동으로 뽑아준다. 단순히 프레임별 이미지 분석이 아니라 음성, 자막, 화면 구성, 동작 맥락 등 복합적인 정보를 함께 통합해 해석하는 모델을 만들고 있다.

이날 전시 현장에서 만난 김 수(Sue Kim) 트웰브랩스 마케팅 매니저는 "유저들한테 가치를 제공하는 걸 실제 보여주고 있다"면서 "생각보다 영상 워크플로우에 관심 있는 분들이 많아 이 분야 산업 잠재력이 크다는 걸 확인했다"고 말했다.

NIPA의 '초거대AI 플래그십 프로젝트'관에는 이들 두 회사 외에 미디어 취약계층(장애인·고령자 등)을 대상으로한 포용콘텐츠 제작(자막·화자분위기·배경소리 해설)을 개발하고 있는 와이즈넛 등도 참가, 자사 기술을 뽐냈다.