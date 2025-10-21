이찬진 "도이치모터스 대규모 신용대출 의혹 수협, 11월부터 특별검사"

금융감독원이 도이치모터스와 도이치파이낸셜 등에 수백억원대 신용대출을 내준 수협은행과 수협중앙회에 대한 특별 검사에 돌입한다.

21일 서울 여의도 국회에서 금감원 국정감사에서 이찬진 금감원장은 "다다음주부터 수협중앙회의 검사를 진행할 예정"이라며 "지적한 모든 상황에 대해 잘 살펴보도록 하겠다"고 말했다.



이날 국감장에서 조국혁신당 신장식 의원은 "노동진 수협중앙회 회장이 회장 선거 운동 당시 성접대가 있었다는 신고가 있었다. 노동진 회장은 무혐의로 송치됐지만 알선자는 알선 혐의로 징역 8개월을 살았다"며 "이 시기가 도이치모터스 주가 조작으로 어려웠던 시기인데 수협은행 뚝섬지점에서 100억원 신용대출이 나가고 수협 조합으로부터 648억원의 대출이 실행됐다"고 지적했다.

이찬진 금융감독원장이 21일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 금융감독원 등에 대한 국정감사에서 인사말을 하고 있다.(사진=뉴스1)

이어 신 의원은 "추가적으로 50억원의 대출이 (도이치모터스에) 신규로 나갔는데 이는 10개 지점에서 거절했던 것인데 노동진 회장이 조합장이었던 진해 조합에서 나갔다"며 "진해 조합은 전광훈 사랑교회 목사와 연관이 있다"고 덧붙였다.

또 신장식 의원은 "2023년 5월 부산은행은 도이치모터스에 50억원, 도이치파이낸스에 50억원 신용대출을 해줬는데 신용대출 100억원을 아무나 받을 수 있는 것 아니지 않냐"며 "이 과정에서 다른 힘이 작용했는지 살펴달라"고 말했다.