이찬진 "BNK금융 회장 선출 과정 특이한 면 많아…예의주시"

차기 회장 선출 절차를 진행 중인 BNK금융지주에 대해 이찬진 금융감독원장이 특이한 면이 많으며 문제 시 수시검사를 통해 바로잡겠다고 말헀다.

21일 서울 여의도 국회 정무위원회가 연 금감원 국정감사에서 더불어민주당 박범계 의원은 "회장을 뽑기 위한 임원후보추천위원회(임추위) 가 구성되고 차기 회장 후보군을 접수받은 것으로 알고 있다. 하지만 이를 들여다 보면 차기 회장 후보를 접수할수 있는 기간이 4일 정도로 과거 두 달 정도 기간을 뒀던 것과 다르다"며 "차기 회장 후보군을 뽑는 과정도 쉬쉬하면서 했다는데 절차·정당성없이 금융사 지주회장을 뽑아도 되느냐"고 지적했다.

이에 대해 이찬진 금감원장은 "상황과 절차적으로 특이한 면들이 많이 보여서 계속 챙겨보고 있는 상황"이라며 "은행 라인을 통해서 지주회사 공통적으로 연임이나 3연임과 관련된 것은 내부 통제를 더 강화하도록 방침을 보낸 상태"라고 말했다.

이찬진 금융감독원장이 21일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 금융감독원 등에 대한 국정감사에 참석했다.(사진=뉴스1)

현재 차기 BNK금융지주 회장으로 빈대인 현 회장의 연임이 유력하게 거론되고 있다.

이어 이찬진 원장은 "이 사안은 현 상황에서 보면 내부적으로나 형식적 절차가 적법해보이지만 문제 소지가 있다면 수시검사를 통해서 문제점을 바로잡도록 노력하겠다"며 "지주 회장이 되면 이사회에 자기 사람을 심어 참호를 구축하는 분들이 보이는데 오너가 있는 제조업체와 상장법인과 별다를게 없어서 금융의 공공성 훼손될 우려가 있다. 필요 시 제도 개선을 논의하겠다"고 강조했다.