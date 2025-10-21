아폴로 스튜디오, 카카오벤처스·KB인베스트먼트 등 시드 투자 유치

AI 기반 게임 엔진 개발사 아폴로 스튜디오는 21일 시드 투자를 유치했다고 밝혔다. 이번 라운드는 카카오벤처스와 KB인베스트먼트 공동 리드로 베이스인베스트먼트가 참여했다.

아폴로 스튜디오는 AI를 활용해 누구나 쉽게 게임을 개발, 배포할 수 있는 차세대 AI 게임 엔진 에프원(F-1)을 만들고 있다. 사용자가 자연어 프롬프트만 입력하면 게임 기획·디자인·개발·배포 전 과정을 자동화하는 프롬프트-투-게임(Prompt-to-Game)' 환경을 구현한다. 한 달 안팎이면 완성된 게임을 인스타그램, 유튜브, 웹 등 다양한 채널에서 선보일 수 있다.

게임 개발에 필요한 기술 장벽을 대폭 낮추고, 누구나 게임을 만들 수 있는 환경을 만들면서 게임 창작의 보편화를 실현하고자 한다.

아폴로스튜디오.

AI 기술이 빠르게 발전하고 있지만, 기존 게임 엔진 생태계는 폐쇄적인 구조 탓에 도입이 더디고, 이로 인한 확장성의 한계가 있었다. F-1은 게임 데이터를 학습하기에 최적화된 엔진 구조와 글로벌 표준 오픈소스 설계를 결합하면서, 이용자들의 참여로 성능을 개선하고, 게임 엔진의 사용성을 극대화한다.

게임 산업의 AI 사각지대를 해결하며, 전 세계 47조 원 규모의 게임 엔진 시장에 새 패러다임을 제시한다는 목표다. 투자 유치를 기점으로 본격적으로 게임 엔진 개발을 가속화하고, 내년 하반기 F-1 엔진 최초 데모 버전을 공개할 계획이다.

아폴로 스튜디오는 골드만 삭스 초고성능 AI 트레이딩 엔지니어로 경험을 쌓은 조성민 대표와 제이피 모건, 모건 스탠리 출신 AI 엔지니어, 홍콩과기대·콜롬비아·코넬대 등에서 AI를 연구한 인재들이 모인 팀이다. 일부 팀원은 아폴로 스튜디오 합류 전부터 스타트업을 창업하고, 엑싯한 경험도 보유하고 있다. 밀도 높은 인재 구성과 탄탄한 팀워크, AI 기술에 대한 높은 이해도가 강점이라는 평가를 받고 있다.

안혜원 카카오벤처스 선임 심사역은 "아폴로 스튜디오는 강력한 기술력과 게임 산업에 대한 깊은 이해, 글로벌 스타트업 엑싯 경험을 모두 갖춘 보기 드문 팀으로, 창업 초기부터 대형 게임사들로부터 주목받고 있다"며 "AI가 주도하는 글로벌 게임 개발의 새로운 표준을 만들어갈 팀이라 확신한다"고 전했다.

조성민 아폴로 스튜디오 대표는 "아폴로스튜디오는 게임 엔진을 만드는 것에서 나아가 AI가 게임을 만드는 방식을 근본적으로 정의하고, ‘게임 제작의 언어’를 새롭게 만들어 나가고자 한다"며 "전 세계 어디서든 누구나 게임을 만들고 공유하는 시대를 열기 위해 기술적 완성도를 높이고 글로벌 확장에 집중하겠다"고 밝혔다.