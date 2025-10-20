우주청·경찰청, 불법드론 대응 드론캅 2차 실증나서

우주항공청과 경찰청이 21일 양양국제공항에서 ‘불법드론 지능형 대응기술개발사업’으로 만들어진 드론캅 등 성과를 측정하는 최종 실증을 시행한다.

실증은 지난 9월 대전 한국원자력연구원에서 진행된 1차 실증에 이은 것으로, 공항 반경 9.3km 비행금지구역을 고려한 원거리 접근 불법 드론 대응, 공항 인근 이륙 드론 대응, 불법드론의 비행경로와 기종을 사전에 공개하지 않은 ‘블라인드 테스트’ 등 다양한 위협 시나리오에서 안정적 성능을 입증하기 위한 것이다.

2차 실증의 목적은 실제 공항 환경에서의 성능 검증이다. 과제 핵심이 ‘현장성과 안전성'이다. 기획부터 공항에서의 실 환경 실증을 목표로 기술 개발했다.

공항은 GPS 간섭, 전파 혼잡이 빈번하고, 항공기 운항 안전을 최우선으로 고려해야 하는 까다로운 환경이다. 이러한 환경에서 불법드론의 탐지 정확도, 경보·대응의 신속성, 대응시스템의 운용 안정성을 종합적으로 확인할 계획이다.

자료: ETRI, 한화시스템, 삼정솔루션 연구진이 공동으로 EO/IR 연동 레이다 불법드론 탐지 및 추적기술을 시연했다.(사진=ETRI)

공항실증의 핵심 검증 사항 중 하나는 다중센서 융합 및 AI를 활용한 '불법드론 지상‧공중 대응 시스템'이다.

이번 2차 실증에서 레이더·광학(EO)·적외선(IR) 등 지상기반 감시체계와 공중에서 불법드론을 제압하는 ‘드론캅(Drone-Cop)’을 통합해 지상과 공중 전천후 대응 능력을 검증할 계획이다.

지상-공중 통합시스템은 각 지상 장비와 드론캅을 통해 레이더, RF 스캐너, 광학·적외선(EO·IR)카메라 등 여러개의 센서에서 취득한 데이터를 융합해 표적을 추적하고 AI 탐지·식별 알고리즘으로 불법드론의 물리적 형상과 통신 신호를 실시간 분석한다.

이후, 상황 분석 결과에 따라 최적의 무력화 방안을 사용자에게 제시한다. 마지막으로 본 사업에서 개발한 원천기술을 활용해 전자적 제어권 탈취 및 안전 착륙 유도 과정을 시연할 예정이다.

또 다른 핵심 내용은 '블라인드 테스트'로 실전성을 강화하는 데 주 목적이 있다. 불법드론 침입 경로, 투입시점, 기종을 사전에 공개하지 않은 ‘블라인드 테스트’를 포함해 실시간 위협 인지와 대응 체계를 실전 수준으로 점검할 예정이다. 이를 통해, 드론 기종·통신 특성·비행경로 미지의 상황에서도 탐지-식별-무력화 전 과정을 수행 가능한지 확인할 예정이다.

이와함께 통합관제 기반 '다수 장비 동시 운용'가능 여부도 점검한다. 시연은 통합관제시스템 아래 다수의 지상-공중기반 시스템 및 임무장비가 일괄 통제된 상태에서 진행할 예정이다.

김현대 항공혁신부문장은 “이번 공항 실증은 사업의 성과물이 국가중요시설의 불법드론 대응체계에 즉시 적용 가능한지를 가늠할 결정적 이정표가 될 것"이라며 “향후 수요처의 발굴을 통해 사업의 성과가 실제 활용될 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.