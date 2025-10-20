메타빌드, 'AI 기반 대국민 복지안내 솔루션 개발 및 실증' 수행기관 선정

AI·연계 전문기업 메타빌드(대표 조풍연)는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 2025년도 공공 AX(인공지능 전환) 프로젝트 지원과제 공모에서 ‘AI 기반 대국민 복지안내 솔루션 개발 및 실증’ 과제의 수행기관으로 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 총사업비 30억 원 규모로 2026년까지 2년간 추진된다. 복지급여 신청부터 사후관리까지 복지행정 전주기 업무를 지원하는 AI 기반 솔루션을 개발하고, 전국의 시범 지자체(대규모·수도권·중규모·소규모)를 대상으로 현장 적용과 실증을 수행한다.

이 과제는 공공행정 전반에 LLM, RAGOps, Agent/MCP(Model Context Protocol), OCR, document AI 등 생성형 인공지능을 도입하는 대표적 공공 AX 사업이다. 행정현장의 데이터를 기반으로 국민이 체감할 수 있는 AI복지서비스 혁신을 목표로 한다. 1차연도(2025년)에는 AI 복지행정 데이터 구축, AI 서비스 설계, AI 인프라 및 개발환경 조성 등을 구축하고, 2차연도(2026년)에는 사회보장급여 신청서 및 제출서류, 개인별 소득·재산·보장·자격 정보 등 약 120만 건의 데이터를 기반으로 실증을 진행하는 사업이다.

이번 공모(복지행정분과)에는 국내 주요 AI 6개 컨소시엄이 경쟁에 참여했으며, 메타빌드는 LLM·RAG·Agent·MCP·document AI 등 탄탄한 AI 풀스택 자사 제품 기술 역량 및 다양한 AI사업 수행실적, 사회보장정보시스템, 교육행정시스템, 정보유통허브, 행정정보공유 등 대형 사업에서 데이터 파이프라인을 책임지는 데이터 연계미들웨어의 독보적인 수행경험을 높이 평가받아 6:1의 경쟁률을 뚫고 최종 수행기관으로 선정됐다.

관련기사

메타빌드는 자체 개발한 ‘LLaMON AX’ AI통합플랫폼을 적용해 신속하게 품질을 검증하면서 실증한다. ‘LLaMON AX’는 대규모 언어모델(LLM), Advanced RAG 기반 하이브리드 검색, 문서인식 기반 document AI, 업무별 지능형 에이전트(Agent AI) 서비스, 외부시스템 연계용 MCP 허브 등 최신 AI기술을 국내 최초로 통합한 솔루션이다. 이를 통해 복지급여 신청서류 자동분석, 맞춤형 복지서비스 추천, 행정담당자 업무지원, 복지정보 통합검색 등 국민과 공무원이 함께 체감하는 AI 행정서비스를 구현한다.

메타빌드 전성배 AI총괄대표는 “이번 사업은 단순한 기술개발이 아니라, AI가 실제 행정현장에서 국민과 공무원을 돕는 실증형 프로젝트”라며 “메타빌드의 AI플랫폼 풀스택 제품 역량과 민관 협력모델을 바탕으로 복지행정의 AX 전환을 선도하겠다”고 밝혔다. 메타빌드는 이번 실증을 통해 복지행정 AI 적용의 표준모델을 제시하고, 향후 보건, 노동, 행정, 에너지, 교통, 교육 등 타 공공영역으로의 확산을 추진할 계획이다.