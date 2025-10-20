OTT 쿠팡플레이, NBA 한국어 독점 생중계

OTT 쿠팡플레이가 미국 프로농구(NBA) 2025-26 정규 시즌 주요 경기를 한국어로 독점 생중계한다고 20일 밝혔다. 앞서 지난 6월 쿠팡플레이는 미국프로농구협회(NBA)와 다년간의 포괄적 파트너십을 체결하며 공식 중계사로 선정됐다.

올해부터 ‘해설 선택’, ‘멀티뷰’ 등의 기능이 더해져 국내 농구 팬들에게 더욱 몰입도 높은 시청 경험을 제공한다. ‘해설 선택’ 기능은 한국어, 현지 영어 해설, 무해설 현장음 중 원하는 옵션을 선택해 경기를 즐길 수 있으며, 개막전부터 적용된다. ‘멀티뷰’ 기능은 한 화면에서 여러 경기를 동시에 시청할 수 있도록 지원되며, 11월 초부터 도입된다.

이번 시즌은 22일 오전 8시 30분 케빈 듀란트가 이끄는 ‘휴스턴 로키츠’와 디펜딩 챔피언 ‘오클라호마시티 선더’의 개막전으로 시작된다.

쿠팡플레이는 개막 첫 2주간 한국어 해설이 포함된 40경기를 생중계하며, 이후에도 매주 평균 20경기를 독점으로 제공할 예정이다. 또한 주요 경기에는 프리뷰쇼와 리뷰쇼를 통해 경기 흐름과 관전 포인트를 전달하는 등, 중계 외 콘텐츠도 함께 선보일 계획이다.

국내 NBA 권위자 조현일, 농구 전문지 편집장 출신 손대범, 20여 년 경력의 스포츠 전문 기자 박세운 위원이 해설진으로 구성됐다. 또 박용식, 정용검, 박찬웅, 한장희 캐스터가 함께한다.

NBA 경기 생중계와 하이라이트는 쿠팡플레이의 ‘스포츠 패스’ 가입자가 시청할 수 있다.