쿠팡플레이, 영화 ‘퍼스트 라이드’ VIP 시사회 초대한다

쿠팡플레이가 강하늘·김영광·차은우 주연의 ’퍼스트 라이드‘ VIP 무대인사 시사회 초대권 이벤트를 선보인다고 17일 밝혔다. 이 이벤트는 쿠팡 와우회원을 위한 리워드 프로그램인 ‘쿠플클럽‘을 통해 진행한다.

29일 개봉하는 ’퍼스트 라이드‘는 24년 지기 사총사인 태정(강하늘), 도진(김영광), 연민(차은우), 금복(강영석)이 옥심(한선화)과 함께 생애 첫 해외여행을 떠나는 과정에서 발생하는 좌충우돌 에피소드를 담은 코미디 영화다.

이번 시사회는 영화를 미리 감상하는 것은 물론 VIP 무대 인사를 통해 출연 배우들을 직접 만날 수 있는 이벤트로, 27일 오후 8시35분 롯데시네마 월드타워점에서 진행한다. 아울러 주최측 사정에 따라 일정은 변경될 수 있다.

관련기사

쿠팡 와우회원은 누구나 쿠팡플레이 마이페이지 내 ‘쿠플클럽’을 통해 응모 가능하다. 추첨을 통해 100명(1인2매)을 선정한다. 23일 당첨자에게만 개별 문자로 안내할 예정이다.

아울러 시사회 현장에 등장하는 배우 라인업은 아직 공개되지 않았다.