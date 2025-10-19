KCA, ‘도쿄 IT 전시회’에 스타트업 한국관 운영

한국방송통신전파진흥원(KCA)은 오는 22일부터 사흘간 일본 도쿄 마쿠하리 멧세에서 개최되는 ‘일본 추계 도쿄 IT 전시회’에서 한국관을 운영한다.

이번 전시회는 일본 최대 규모의 IT 통합 전시회로, 매년 참관객과참가업체가 꾸준히 증가하며 IT 산업의 핵심 행사로 자리매김하고 있다. 올해에는 일본 현지 IT관계자, 해외 바이어 등 약 5만여 명이 방문할 것으로 예상된다.

KCA는 초격차 스타트업 ▲ICTK ▲ 기원테크 ▲오내피플 ▲옥타코 ▲와탭랩스 ▲프라이빗테크놀로지 등 6개 기업과 함께 참가해 국내 첨단 사이어보안 네트워크의 우수한 기술력과 솔루션을 선보이고, 전시 참가와 현지 네트워킹 등을 지원할 예정이다.

또한 KCA는 한국정보보호산업협회(KISIA)와 협력해 한국관 참여기업이 ‘한-일 보안산업 연구회’에 참가해 일본 보안산업 동향 및 이슈 정보를 공유하고 일본 바이어들과 네트워킹을 지원 할 계획이다.

특히 참여기업 중 아이씨티케이, 옥타코는 연구회에서 차세대 네트워크 보안 기술의 필요성과 전망을 발표하며 양국 간 기술 교류와 협력 방안을 논의할 시간을 가질 예정이다.

이상훈 KCA원장은 “이번 일본 전시회는 한국 초격차 기업의 솔루션 우수성을 일본에 알리는 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 일본을 넘어 글로벌 시장 개척과 투자 유치를 위한 지원을 확대해 국내 초격차 스타트업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원할 예정이다”라고 말했다.