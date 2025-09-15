인천 지하철 모든 역사에 전자파 모니터링

한국방송통신전파진흥원(KCA)은 인천교통공사와 인천 도시철도 역사의 전자파 안심환경 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 국민의 주요 교통수단인 도시철도에 전자파 상시 모니터링 시스템을 구축해 시민과 근로자가 전자파로부터 안심하고 이용할 수 있는 안전한 철도 환경을 마련하기 위해 추진됐다.

전자파 모니터링 시스템은 KCA가 자체 개발한 장비로 이동통신 기지국과 와이파이 등에서 발사되는 전자파의 세기를 실시간으로 측정하여 일반인이 알기 쉽게 LED로 표시해주는 시스템이다.

지난해 인천 2호선 전 역사에 전자파 모니터링 설치 후 시민들의 만족도가 높아 협약을 통해 인천 도시철도 전 역사의 전자파 안전관리를 추진하게 됐다.

관련기사

양 기관은 협약을 통해 ▲도시철도 이용, 근로환경에 대한 전자파 안전진단 ▲전자파 상시 모니터링 및 실시간 정보제공 ▲전자파 안전 관련 대국민 홍보 등을 공동으로 추진할 계획이다.

이상훈 KCA 원장은 “스마트한 대중교통 환경에서 공공안전을 강화하고 앞으로도 시민들에게 신뢰할 수 있는 전자파 정보제공으로 국민의 불안 해소와 신뢰 향상에 기여할 것”이라고 말했다.