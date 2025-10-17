[프로필] 이건일 CJ푸드빌 대표이사

CJ그룹은 2026년 CEO 인사를 17일 선제적으로 단행해 CJ프레시웨이 이건일 대표이사가 함께 회사를 이끈다고 밝혔다.

이 대표는 CJ제일제당 공채 출신으로, CJ푸드빌 투썸본부장, CJ제일제당 CJ Foods USA 대표, CJ 사업관리1실장 등을 역임했다.

뚜레쥬르를 중심으로 글로벌 사업 확장에 나선 CJ푸드빌이 성장 전환점을 맞은 시점에서, 식품 사업 전반의 경험과 글로벌 사업 구조 혁신 역량이 높이 평가됐다.

다음은 이건일 대표이사의 주요 약력이다.

이건일 CJ푸드빌 대표이사 (CJ프레시웨이 대표 겸임)

주요 경력

▷ CJ프레시웨이 대표이사

▷ CJ푸드빌 투썸본부장

▷ CJ제일제당 CJ Foods USA 대표

▷ CJ 사업관리1실장