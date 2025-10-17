개보위, KT 무단 소액결제사건 관련 유출신고3차 접수

개인정보보호위원회(위원장 송경희, 이하 ‘개인정보위’)는 케이티(이하 ‘KT’)로부터 17일 오전 9시경 개인정보 유출신고(3차)를 추가로 접수했다고 밝혔다.

KT측은 소액결제 피해 내역 전수점검 과정에서 불법 초소형 기지국 ID가 추가로 발견돼 2197명의 가입자식별번호(IMSI), 기기식별번호(IMEI), 휴대폰 번호의 추가 유출 가능성을 확인하고 신고했다고 밝혔다.

송경희 개보위원장이 14일 국감에서 답변을 하고 있다.

1차 신고(9.11.)때는 5561명 가입자식별번호(IMSI)가, 2차 신고(9.18.)때는 2만30명(누적) 가입자식별번호(IMSI), 기기식별번호(IMEI)가, 3차 신고(10.17.)시는 2만2227명(누적) 가입자식별번호(IMSI), 기기식별번호(IMEI), 휴대폰 번호가 유출됐다고 신고했다.

개인정보위는 지난 10일 조사에 착수해 과기정통부 민·관합동조사단, 경찰 등과 긴밀히 협력해 조사중에 있으며, 금번 KT의 분석자료를 면밀히 검증하는 한편, 자체 조사를 통해 보호법 위반 여부를 철저히 확인할 예정이라고 밝혔다.