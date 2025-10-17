상생페이백, 접수 한 달새 총2천414억원 지급

지난달 '상생페이백' 접수 한 달간 총 1000만 명이 넘는 사람이 신청을 완료해, 총 2000억원이 넘는 금액이 환급된 것으로 집계됐다.

17일 중소벤처기업부(중기부)에 따르면 전날 기준 상생페이백 접수 한 달간 총 1천58만명이 신청했으며, 9월 페이백으로 총 2천414억원이 지급됐다.

중소벤처기업부 현판

상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 지난달부터 11월까지 월별 카드소비액이 지난해 월 평균 소비액보다 늘면 증가분의 20%(월 최대 10만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 사업이다.

지난달 15일부터 접수를 시작한 상생페이백은 접수 한 달 새 1000만 명이 넘는 대상자들이 신청하는 등 관심이 모아졌다. 지역별로 보면 수도권(서울, 경기, 인천) 신청 비준이 54%로 절반을 넘었다. 연령별로는 30대의 비중이 25.4%로 가장 많았고, 40대 24.8%, 50대 19.6% 등 순으로 집계됐다.

중기부에 따르면 이달 9일 기준 신청을 완료한 국민 중 지난해 월평균 카드소비액보다 올해 9월 소비액이 증가해 페이백 지금 대상이 된 국민은 총 415만명에 달했다. 전체의 약 41%다.

해당 지급 대상자에게는 이달 15일 총 2414억원의 페이백이 지급됐다. 1인당 평균 지급액은 약 5만8천155원이다.

중기부는 "2천414억원은 백화점·아울렉, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비액을 제외한 전년 대비 카드소비 증가분의 20%를 환급한 것"이라며 "지급액의 5배에 달하는 약 1조2천70억원의 소비 진작 효과가 발생한 것으로 조사되며, 중소·소상공인 및 전통시장 매출 증가에 기여한 것으로 판단된다"고 밝혔다.

이대건 중기부 소상공인정책관은 "상생페이백은 국민 한 분 한 분의 소비 참여가 곧 민생 경제의 활력으로 이어지는 정책"이라며 "남은 기간 동안 더 많은 국민이 참여해 환급 혜택을 누릴 수 있도록 지속 홍보해 나가겠다"고 말했다.