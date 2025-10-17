소이넷, '경기 스타트업 서밋 2025'서 AI 통역 '다바르'로 시선

인공지능(AI)이 언어 영역에서 인간 수준의 성능을 보임에 따라 통역시장에서도 AI 통역이 빠르게 대세로 자리잡고 있다. AI 최적화 및 음성기술 전문 기업 소이넷(SOYNET)은 클라우드 기반 다국어 동시통역 서비스를 운영하며 축적한 기술력을 행사통역 분야로 확장하고 있다.

소이넷은 최근 개최된 ‘경기 스타트업 서밋 2025’에서 자사의 차세대 하이브리드 동시통역 플랫폼 ‘다바르 하이브리드(DABAR Hybrid)’를 선보였다고 17일 밝혔다.

‘다바르 하이브리드’는 AI 통역, 휴먼 통역사, 그리고 속기사가 협업하는 하이브리드 통역 시스템으로, 행사 환경에 최적화된 구조를 갖춰 높은 정확도와 신뢰도를 갖춘 실시간 통역을 지원한다.

특히 연사의 음성을 AI 통역을 통해 즉시 번역하는 동시에, 개인 음성 특성을 반영하는 실시간 음성학습 기능을 제공해 발화 습관·억양·발음 차이에서 발생할 수 있는 인식 오류를 최소화한다. 이를 통해 개인화된 음성인식 정확도를 확보, 더욱 자연스러운 행사통역이 가능하다고 회사는 밝혔다.

소이넷은 최근 개최된 ‘경기 스타트업 서밋 2025’에서 자사의 차세대 하이브리드 동시통역 플랫폼 ‘다바르 하이브리드(DABAR Hybrid)’로 행사 통번역을 지원했다.

소이넷은 이번 행사에서 온프레미스 동시통역 서버 ‘다바르엘(DABAR-L)’을 함께 전시해 현장 방문객들의 큰 관심을 받았다. ‘다바르엘’은 인터넷 연결 없이도 사용할 수 있는 스피치 투 스피치(S2S) 온프레미스 솔루션이다. 음성인식(STT), AI 번역, 음성합성(TTS)이 스트리밍 방식으로 실시간 처리된다.

이 기술을 통해 모바일, 태블릿, PC 등 다양한 기기에서 로컬 네트워크 기반 실시간 통역이 가능하며, 클라우드 기반 서비스 대비 보안성과 안정성이 강화, 정부기관 및 테크기업 등 보안이 중요한 환경에 새로운 대안으로 주목받고 있다.

관련기사

소이넷은 이번 ‘다바르엘’ 개발을 통해 클라우드 개인 사용자용 통역 서비스, 행사 전문 AI 통역 플랫폼, 독립형 온프레미스 통역 서버까지 보유한 기업으로 자리매김했다. 향후, 글로벌 시장 진출과 공동 마케팅을 위한 협업 파트너를 모집 중이다.

소이넷 관계자는 “AI 통역 기술은 이제 번역을 넘어 현장의 맥락과 사용자의 언어 습관을 반영하는 수준으로 발전했다"면서 다바르 하이브리드와 다바르엘을 통해 누구나 쉽게, 그리고 안전하게 고품질 통역 서비스를 경험할 수 있게 지속적으로 기술을 고도화하겠다”고 밝혔다.