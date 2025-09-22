삼성SDS, 아시아 최대 보험 콘퍼런스 AI 동시통역 서비스 지원

삼성SDS가 아시아·태평양 지역 최대 보험 산업 콘퍼런스인 태평양 보험 콘퍼런스(PIC)에서 생성형 인공지능(AI) 기반 동시통역 서비스를 선보인다.

삼성SDS는 협업 솔루션 '브리티 코파일럿(Brity Copilot)'을 활용해 영어, 일본어, 중국어, 한국어 등 4개 언어에 대한 AI 동시통역을 PIC에서 지원한다고 22일 밝혔다.

오는 23일부터 25일까지 서울에서 열리는 이번 PIC는 '변화의 리더십: 보험산업의 새로운 도약'을 주제로 열린다. 아시아·태평양 지역 80개 보험 관련 기업 및 기관에서 최고위 관계자 300여 명이 참석할 예정이다.

삼성SDS 사옥 (사진=삼성SDS)

행사 참가자들은 무선 리시버로 원하는 언어 채널을 선택해 실시간으로 통역을 들을 수 있다.

브리티 코파일럿은 메일, 메신저, 영상회의, 문서관리 등 기업 공통 업무에 생성형 AI를 접목한 협업 솔루션으로, 사용자가 설정한 업무 목표를 기반으로 스스로 판단해 업무를 수행하는 '퍼스널 에이전트(Personal Agent)' 기능도 준비 중이다.

이번 PIC는 삼성SDS가 개발 중인 퍼스널 에이전트의 '인터프리팅 에이전트(Interpreting Agent)' 기능을 국제 행사에 처음 적용한 사례다.

현재 인터프리팅 에이전트는 독일어, 베트남어, 스페인어, 영어, 일본어, 중국어, 한국어 등 7개 언어를 지원하며 오는 11월까지 포르투갈어, 프랑스어, 이탈리아어 등 17개 언어로 확대될 예정이다.

관련기사

삼성SDS는 인터프리팅 에이전트 외에도 브리핑, 앤서링, 큐레이팅, 보이스 에이전트 등 다양한 AI 기능을 연말까지 선보일 계획이다.

삼성SDS 송해구 솔루션사업부장(부사장)은 "삼성SDS의 동시통역 서비스는 국제 행사에서도 활용될 만큼 품질을 입증받았다"며 "앞으로 해외 파트너와의 협업을 지원하고 퍼스널 에이전트 출시를 통해 기업의 업무 혁신을 이끌며 시장을 선도하겠다"고 말했다.