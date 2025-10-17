KT알파쇼핑, 2주간 '패션위크' 진행

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 18일부터 31일까지 2주간 2025 F/W시즌 패션위크를 진행한다고 17일 밝혔다. 패션 특화 방송을 정규 편성 대비 2배 가까이 확대하고, 2025 F/W시즌 신상품을 출시하는 등 가을·겨울에 활용하기 좋은 패션 아이템을 집중 편성한다.

패션위크 기간 내 구매고객 대상 매일 추첨을 통해 ‘골드바 1돈(14명)’을 증정하는 특별한 혜택도 준비했다. 대상 상품 모바일 구매 시 10% 적립과 일부 상품에 대해서는 최대 10% 카드 청구할인을 제공한다. 행사 기간 매일 모바일 10% 할인쿠폰도 증정한다.

KT알파 쇼핑은 정상급 쇼호스트가 진행하는 패션 특화 방송을 오는 31일(금)까지 정규 방송 외 추가 집중 편성하며 2배 가까이 방송을 확대한다. ▲28년차 베테랑 ‘갓(GOD) 지나’ 이진아 쇼호스트의 ‘이진아 셀렉션’, ▲지난해 4월 출시해 간판 프로그램으로 자리잡은 이수정 쇼호스트의 ‘수정샵(#)’, ▲홈쇼핑 1세대 패션 전문 쇼호스트 최현우의 ‘초이스’ 등이다.

이번 패션위크 기간 동안 다양한 FW 신상품을 대거 선보인다. KT알파 쇼핑의 대표 패션PB ‘르투아’와 프랑스 신진 디자이너 새미 보이트 협업 단독 브랜드 ‘새미보이트’ 2025FW 신상품도 만나볼 수 있다. 대표적으로 수정샵(#)에서 ▲‘르투아 리버시블 에코퍼 점퍼’, ▲’브루노제이 울 100 니트+져지팬츠’, 초이스 방송에서 ▲‘밀라 패딩베스트+코듀로이’와 ▲까이에아뜰리에 베스트+패딩팬츠, 셀렉션 방송에서는 ‘꼼빠니아 패딩자켓+헤링본팬츠’를 판매한다.

패션 아이템에서 빠질 수 없는 명품·잡화도 인기 상품 위주로 선보인다. ▲이사벨라지, ▲마리아꾸르끼, ▲에스콰이아 가방을 판매한다. 매주 인기 레포츠 브랜드를 선보이는 ‘다이나믹 스타일’ 방송에서는 ▲트렉스타 경량패딩+베스트, ▲잭니클라우스 기모팬츠 3종, ▲슈페리어 본딩 골프팬츠 3종 판매 방송을 진행한다.

가을을 맞아 간절기부터 한겨울까지 포근하게 활용할 수 있는 침구 상품도 초특가로 만나볼 수 있다. ▲미세스문 코튼텐셀침구, ▲라뽐므 순면 양모 이불, ▲어바웃코지 담요 등이다.