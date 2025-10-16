로카101, '픽셀 프로젝트 V2' 부동산 투자 사업설명회 개최

로카101(대표 박준길)이 18일 오후 3시 서울 강남구 역삼동에서 '픽셀 프로젝트(PIXEL PROJECT) V2' 부동산 투자 사업설명회를 개최한다. 이번 투자 상품은 최대 연 9% 이자와 최대 100% 소득공제 혜택을 동시에 제공하는 것이 특징이다.

2016년 설립된 로카101은 부동산 프롭테크기업으로 'PXZ'라는 AI 기반 꼬마빌딩 멀티테넌트 솔루션을 개발·운영하고 있다. 부동산과 프랜차이즈 산업을 연계하는 새로운 형태의 부동산 비즈니스 모델을 통해 자산소유주의 직영을 통한 부동산 수익 극대화를 지원한다. 부동산 중개·인허가·설계·시공·운영 등 전 밸류체인을 내재화한 업계 유일의 기업으로 수도권에 1인 가구를 위한 기숙사 브랜드 '픽셀하우스' 60여 개를 운영, 1천100여 개의 수도권 중심 부동산 네트워크를 보유하고 있다. 특히 2019년 픽셀하우스 첫 지점 이후 누적 지점 수가 2022년 15개, 2023년 35개, 2024년 50개로 233% 증가하며 폐업률 0%의 안정적인 비즈니스 모델을 입증했다.

국내 상업용 부동산은 개인이 71%를 소유하고 있지만, 자산 규모는 기업 대비 1/3 수준이다. 로카101은 이런 시장 공백을 노려 꼬마빌딩 소유주가 단순 임대를 넘어 직영을 통한 수익을 극대화할 수 있도록 지원한다. 이번 사업설명회에서는 PIXEL PROJECT V2의 투자 구조와 수익 모델, 소득공제 혜택, 실제 운영사례 등은 물론, 로카101의 비즈니스 모델과 미래 가치를 소개할 예정이다.

픽셀 프로젝트 V2 부동산 투자 사업설명회 개최

PIXEL PROJECT는 투자 금액으로 1인가구를 위한 기숙사 브랜드 ‘픽셀하우스’와 도심형 라이트 호텔 브랜드 ‘픽셀스테이’ 운영 수익을 고정 이자로 지급하는 상품이다. 투자 규모에 따라 1억원 투자 시 최대 연 9%(3년 만기), 5천만원 투자 시 연 5%, 3천만 원 투자 시 연 3%의 차등 이자율이 적용되며 분기별로 이자를 지급한다. 독창적인 수익구조를 통해 단순 임대 대비 2배 이상의 운영 순수익을 실현하고 있으며 PIXEL PROJECT V0(시범 모델) 당시 기존 투자자들의 원금 만기 상환 및 재투자 이력을 확보했다.

관련기사

박준길 대표는 "고액소득자에게는 소득공제 혜택이, 안정적인 수익을 원하는 분들에게는 분기별 이자 지급이, 수익형 부동산과 공간 사업에 대한 간접투자와 배움의 기회가 큰 장점"이라며 "60개 이상의 지점과 운영 노하우를 바탕으로 수익형 부동산에 대한 안정적이고 새로운 접근을 제공할 것"이라고 밝혔다.

로카101 PIXEL PROJECT V2 사업설명회는 18일 오후 3시 서울 강남구 역삼동 629-1번지 지하 1층에서 개최된다. 참가를 원하는 투자자는 로카101 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있다.