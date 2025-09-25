뉴마크·삼일PwC, 국내 상업용 부동산 시장 도전

국내 상업용 부동산 시장에 새로운 경쟁 구도가 형성되고 있다.

글로벌 기업 뉴마크의 한국 진출과 함께, 회계·컨설팅 분야에서 강세를 보여온 삼일PwC가 부동산 자문 역량을 크게 키워서다.

이들은 알스퀘어가 개척해온 '데이터 기반 종합 서비스 모델'을 벤치마킹해 시장 재편을 노릴 것으로 예상된다.

뉴마크, 글로벌 네트워크로 한국 공략

뉴마크, 삼일PwC, 알스퀘어

뉴마크는 한국 오피스를 공식 개설하며 본격적인 시장 진출을 선언했다. 초기에는 임대 브로커리지 인력 영입에 집중했지만, 최근에는 매입·매각 자문(capital market) 부문을 전담할 헤드 채용을 추진하며 사업 확장 의지를 드러냈다.

글로벌 네트워크와 해외 투자자 풀을 무기로 하는 뉴마크의 전략은 알스퀘어가 이미 시장에서 입증한 데이터+자문 결합 모델을 현지에 이식하겠다는 시도로 풀이된다. 다만 단기간에 방대한 현지 데이터를 구축하기는 쉽지 않아, 초반에는 전문 인력 영입과 네트워크 형성이 성패를 좌우할 전망이다.

삼일PwC, 부동산 자문 역량 대폭 강화

삼일PwC 역시 최근 상업용 부동산 자문 인력을 대거 보강하며 주목받고 있다. 회계·세무 컨설팅을 넘어 투자·매각 자문과 개발사업 자문까지 범위를 넓히고, 업계 경험이 풍부한 전문가들을 영입해 팀 규모를 빠르게 확대하고 있다. 시장에서는 삼일PwC의 부동산 자문 조직이 조만간 수십 명 단위로 성장할 것이라는 전망이 나온다.

삼일PwC의 강점은 회계·세무와 결합된 통합 자문 역량이다. 투자 검토 단계에서부터 금융·세무·회계 솔루션을 한꺼번에 제시할 수 있어, 종합 서비스 시장에서 차별적 경쟁력을 발휘할 수 있다는 평가다.

알스퀘어, 국내 상업용 부동산 확고한 입지

알스퀘어는 오피스 임대차자문 분야에서 오랜 기간 축적한 경험을 바탕으로, 국내 상업용 부동산 시장에서 확고한 입지를 구축했다. 최근에는 PM은 물론, 매입·매각, 투자 자문 부문에서도 빠르게 성장하며 영역을 넓히고 있다. 여기에 자체 플랫폼인 알스퀘어 애널리틱스를 통해 건물·임대·거래 데이터를 통합 관리하며, 차별화를 실현했다.

이 모델의 핵심은 단순 중개를 넘어 데이터에 근거한 통합 자문 서비스를 제공하는 것이다. 알스퀘어는 오피스·상업시설·물류센터·데이터센터 등 자산군 전반을 대상으로 매입에서 운용, 매각까지 전 과정을 연결하는 원스톱 파트너로 자리매김했다.

데이터·인재·실행력 등 관건

이제 국내 시장에는 알스퀘어·뉴마크·삼일PwC라는 세 축이 뚜렷해질 것으로 예상된다.

알스퀘어는 국내 데이터와 현장 네트워크를 기반으로 종합 서비스 모델을 선도하고, 뉴마크는 글로벌 브랜드와 해외 투자자 풀을 앞세워 빠른 시장 안착을 추진한다. 삼일PwC는 회계·세무 컨설팅 역량을 접목해 '통합 자문형' 부동산 서비스 기업으로 확장할 것으로 전망된다.

고객 입장에서는 선택지 확대와 서비스 품질 향상이라는 이점이 있지만, 기업 간에는 차별화 없는 단순 모방으로는 살아남기 힘든 치열한 구도가 예상된다.

향후 경쟁 구도의 핵심 변수는 ▲데이터 우위 확보 ▲우수 인력 영입 ▲프로젝트 실행력 ▲시장 회복 속도다. 알스퀘어는 선도 기업으로서 플랫폼 고도화에 집중해야 하며, 뉴마크와 삼일PwC는 빠른 현지화와 초기 성과 확보가 절실하다.

업계 관계자는 "이번 변화는 단순한 신규 진입이 아니라 한국 상업용 부동산 서비스 시장의 구조적 전환으로 평가된다"면서 "데이터와 자문을 결합한 종합 서비스 모델이 이제는 틈새가 아닌 주류로 자리 잡고 있다. 향후 1~2년이 세 기업의 성패를 가르는 분수령이 될 가능성이 크다"고 말했다.