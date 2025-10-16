민주당 조계원 의원 "공연예술 유통지원 사업, 상위 20% 업체가 50% 독식

문화체육관광부의 공연예술 지역 유통지원 사업이 특정 단체 중심으로 편중 운영되고 있는 것으로 드러났다.

국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 조계원 의원이 예술경영지원센터로부터 제출받은 ‘공연예술 지역 유통지원 사업 현황’ 자료에 따르면, 2022년부터 2025년까지 공모에 참여한 총 1천184건 가운데 실제 무대에 오른 단체는 367곳에 불과했다.

신청 대비로 보면 전체 1천109곳 중 33%만이 한 번이라도 선정됐으며, 나머지 742곳(약 67%)은 단 한 번도 선정되지 못한 것으로 나타났다.

더불어민주당 조계원 의원(사진=지디넷코리아)

또한 같은 기간 다섯 번 이상 공연을 수행한 단체는 76곳이었는데, 이들이 4년간 총 611건을 차지해 전체의 51.6%를 독식한 것으로 확인됐다. 3년 이상 연속 선정된 단체가 13곳이었으며, 최다 18회 선정된 단체도 존재했다.

나머지 291곳의 단체가 573건을 나눠 맡는 구조였다.

조계원 의원은 “동일 단체의 반복 선정이 굳어지면 창작 다양성이 훼손되고, 지역 기반 단체의 설 자리가 줄어든다”며 “신규 단체가 진입할 통로도 점점 좁아진다”고 우려했다.

그는 이어 “공연예술 지역 유통지원 사업의 본질은 예술의 지역 균형을 이루고 현장의 숨통을 틔우는 것”이라며 “지역 예술 생태계에 실질적인 기회를 줘야 한다”고 강조했다.

조 의원은 “세금으로 만드는 무대는 더 많은 단체의 첫 무대가 되어야 한다”며 “첫 선정의 문턱을 낮추고 유통 통로를 다변화해야 지역 관객의 선택권과 문화 향유권이 실질적으로 확대될 것”이라고 덧붙였다.