김교흥 문체위원장 "국립중앙박물관 8월 굿즈 판매 매출 전년대비 2.5배 증가"

국회 문화체육관광위원회 김교흥 위원장(더불어민주당)은 24일 국립박물관의 2025년 8월 굿즈 판매 매출이 52억7천600만 원을 기록했다고 밝혔다.

이는 전년도 같은 달 매출(21억 4천200만원) 대비 약 2.5배 증가한 수치다.

김 위원장은 “K-컬처 열풍 속에서 한국을 소재로 한 콘텐츠에 대한 세계적 관심이 높아지면서, 국립박물관 굿즈가 품절 대란을 빚는 상황”이라며, “국립중앙박물관 650만 관람객 시대에 대비해 기념품샵 확대, 어린이박물관 신축 등 관람환경 개선이 필요하다”고 지적했다.

국립중앙박물관

특히, 올해 6월 개봉한 애니메이션 영화 ‘케이팝데몬헌터스(K-pop Demon Hunters)’의 흥행이 국립중앙박물관 방문객 증가에 영향을 미친 것으로 분석된다.

실제로 2025년 8월까지의 누적 관람객 수는 432만 8979명으로, 전년 동기 대비 77.5% 증가했다. 현재 추세대로라면 연말까지 관람객 650만 명을 돌파할 것으로 전망된다.

김 위원장은 “연간 650만 명 관람객을 달성할 경우, 파리 루브르박물관과 바티칸박물관에 이어 세계 3위 박물관에 오르게 된다”며, “국립중앙박물관이 명실상부한 세계 3대 박물관으로 자리매김할 수 있도록 국회 차원의 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

2024년 기준 세계 주요 박물관의 관람객 수는 ▲파리 루브르박물관(874만 명), ▲바티칸박물관(683만 명), ▲런던 대영박물관(648만 명), ▲뉴욕 메트로폴리탄미술관(573만 명), ▲런던 테이트모던(460만 명) 순으로 집계됐다.

김교흥 위원장은 “국립박물관 굿즈는 한국인의 자긍심을 높이고, 전통문화를 전 세계로 확산시키는 계기가 되고 있다”며, “이 성공 사례를 뷰티·푸드·엔터테인먼트 산업에도 확산시켜 K-컬처 300조 시대를 앞당기겠다”고 강조했다.