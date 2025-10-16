경주·춘천·철원 유적 곳곳 '방치'…진종오 의원 "국가유산청 관리 총체적 부실"

국회 문화체육관광위원회 국가유산청 국정감사에서 경주 신라 고분, 춘천 중도 유적지 등 주요 국가유산이 관리 부실로 훼손되거나 방치되고 있다는 지적이 제기됐다.

진종오 국민의힘 의원은 16일 질의에서 고분 위로 올라가 사진을 찍거나 스케이트보드를 타고, 심지어 골프를 치는 등 문화유산 훼손 사례가 담긴 사진들을 공개했다.

진 의원은 "경주에서 APEC 정상회의가 열릴 예정인 만큼, 이런 사건들이 계속 일어나면 문제가 될 수 있다"며 국가유산청의 사전 대비를 촉구했다.

국민의힘 진종오 의원(사진=지디넷코리아)

한반도 최대 청동기 유적지로 꼽히는 춘천 중도 유적지의 방치 문제도 도마에 올랐다. 진 의원은 "발굴된 1만 4천여 점의 유물 중 대형 유구들은 비닐하우스 같은 곳에 방치되어 있다"고 비판했다. 이는 유적 전시관 조성이 약속과 달리 이뤄지지 않고 있기 때문인데, 사업 주체인 강원중도개발공사가 사실상 '디폴트' 상태에 빠져 보존 조치 이행이 중단된 상태다.

진 의원은 "유산청은 법적 조치만 할 것이 아니라, 사업이 불가능해 보이는 만큼 청장이 직접 결단을 내려 구체적인 로드맵을 제시해야 한다"고 강력히 요구했다.

또한, 강원도 철원 고석정의 구석기 유적지가 4년간 무단으로 꽃밭으로 조성됐지만 국가유산청은 제보를 받기 전까지 전혀 인지하지 못했던 사실도 드러났다. 진 의원은 "유산청이 매장 문화재 관리를 방치하고 관심조차 없다가 4년 만에 인지한 것"이라며 관리 부실을 질타했다.

이에 대해 허민 국가유산청장은 경주 고분 훼손 문제에 "순찰을 강화하고 IoT 기술을 이용한 모니터링을 더 열심히 하겠다"고 답했다. 중도 유적지 문제에 대해서는 "중도개발공사가 센터 건립 약속을 이행하지 않고 있다"고 인정하며 "여러 상황을 검토해 보겠다"고 말했다.

마지막으로 철원 고석정 사안에 대해서는 "정확한 내용을 파악하지 못해 죄송하다"고 사과하며, "꼼꼼한 유산 관리 시스템을 만들어가겠다"고 밝혔다.