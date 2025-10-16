정연욱 의원 "예산 0원으로 국제회의 치르나"…'반구대 암각화' 침수도 도마 위

국회 문화체육관광위원회 국가유산청 국정감사에서 내년 7월 부산에서 열리는 '제48차 유네스코 세계유산위원회' 준비가 예산 한 푼 없이 표류하고 있다는 비판이 제기됐다. 또한, 최근 세계유산으로 등재된 '반구천 암각화'가 장마철 침수 문제에 무방비로 노출된 점도 도마 위에 올랐다.

정연욱 국민의힘 의원은 16일 국정감사에서 "196개국 대표단 등 최대 1만 1천명이 참석하는 국제적 행사를 준비하면서 주최기관인 국가유산청이 확보한 예산이 단 한 푼도 없다"고 지적했다.

정 의원에 따르면, 국가유산청은 당초 7월부터 예산 편성에 착수하겠다고 계획했지만 실행하지 않았고, 행사 준비 비용을 개최지인 부산시에 전가하고 있는 것으로 드러났다.

국민의힘 정연욱 의원(사진=지디넷코리아)

정 의원은 "현재 부산시가 자체 추경으로 마련한 5억 2천만 원이 전부"라며 "이마저도 홍보비 정도에 불과하다"고 비판했다. 그는 "유네스코 실사단은 내년 1월과 4월에 방문할 예정인데, 예산 한 푼 없이 실사단을 맞을 것이냐"고 질타하며, "국가 행사에 지자체가 임시 예산을 먼저 집행하는 구조는 비정상"이라고 목소리를 높였다.

'반구천 암각화' 보존 문제도 도마에 올랐다. 정 의원은 "세계유산 등재 불과 일주일 만에 집중호우로 암각화가 37일간 물에 잠겼다"며 "녹조와 악취까지 발생했다"고 지적했다. 환경부가 추진 중인 수문 설치 등 근본 대책의 완공 시점은 2030년으로, 앞으로 5년 이상 침수 위험에 손을 놓고 있어야 하는 상황이다.

정 의원은 "내년에 방문할 유네스코 관계자들이 물에 잠긴 암각화를 보게 될 것"이라며 "과거 독일 드레스덴, 영국 리버풀처럼 관리 부실로 세계유산 자격이 박탈될 수 있다"고 경고했다.

관련기사

이에 대해 허민 국가유산청장은 세계유산위원회 준비 예산 문제에 대해 "올해 예비비를 책정 못한 점은 안타깝지만, 다른 예산을 통해 임시 조직을 만들어 업무를 진행 중"이라고 해명했다.

반구천 암각화 문제에 대해서는 "가장 큰 원인은 울산시의 식수 문제와 얽힌 갈등"이라고 설명하며, "기후 변화는 예측이 어렵다"고 토로했다. 허 청장은 "환경부가 5년 내 댐을 만든다고 하지만, 내년 행사에 대비해 기존 수문을 개방해 물을 빼거나 이집트 아스완댐처럼 다른 차원의 보호 방안을 강구하는 등 다각적인 검토를 통해 어려움이 없도록 노력하겠다"고 답했다.