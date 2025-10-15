난임 자가주사기 '블룸', 다이슨 어워드서 주목

다이슨은 국내전 입상팀 '블룸'이 세계적인 학생 엔지니어링·디자인 공모전 '제임스 다이슨 어워드 2025' 국제전 상위 20개 팀에 선정됐다고 15일 밝혔다.

전 세계 28개국에서 출품된 2천여 개의 혁신 아이디어 중 다이슨 엔지니어들의 심사를 거쳐 상위 20팀만이 국제전 우승 후보로 선정됐다.

블룸은 난임 시술 과정에서 매일 반복되는 자가주사가 환자에게 큰 신체적·정신적 부담으로 작용한다는 문제의식에서 출발한 휴대형 자가주사 보조기기다.

제임스 다이슨 어워드 2025 국제전 우승 후보작 '블룸(Blloom)' (사진=다이슨코리아)

이 팀은 난임 치료 환자 대상 심층 인터뷰를 통해 ▲열악한 주사 환경 ▲반복되는 과정에서의 고립감 ▲병원 로고가 박힌 보냉 가방에 대한 수치심 등 현실적인 어려움을 면밀히 조사했다.

이 인사이트를 바탕으로 블룸은 반달형 캠 구조를 적용해 버튼 한 번으로 안정적이고 정확한 자동 주사가 가능하도록 설계됐다.

보냉 기능을 탑재해 최대 6시간 동안 3개 약물을 적정 온도(2~8°C)로 유지할 수 있으며, 바늘이 외부로 노출되지 않는 곡선형 디자인으로 심리적 불안을 최소화했다.

팀은 향후 사용자 테스트를 통해 사용성을 개선하고, 의료기기 인허가 및 제약사 협업 등 상용화를 추진할 계획이다.

블룸을 포함한 국제전 상위 20개 팀에는 의료·환경·재난 대응 등 사회 문제 해결을 목표로 한 작품들이 이름을 올렸다.

제임스 다이슨 어워드 2025 국제전 우승 후보작 '유리파이(Urify)' (사진=다이슨코리아)

인도 '온코얼러트'는 종이 기반 나노기술로 바늘 없이 타액만으로 구강암을 진단할 수 있는 솔루션을 제시했다.

영국 '유리파이'는 신장 질환 환자의 초기 진단을 지원하는 변기 세정·건강 모니터링 통합 시스템, 튀르키예 '브라일스텝스'는 일상적인 움직임과 소리를 활용해 시각장애 아동이 점자를 배우도록 돕는 학습 도구다.

환경과 지속가능성을 주제로 한 프로젝트도 주목받았다. 네덜란드 '폼파'는 소독 후 재사용이 가능한 의료용 인플레이터로 의료 폐기물을 줄였고, 말레이시아 '언블록' 팀은 팜유 폐기물로 만든 생분해성 필터를 통해 주방 하수 지방·유분 제거 문제를 해결했다.

국제전 상위 20개 팀은 제품 디자인, 전자공학, 소재 과학 등 다양한 분야의 전문성을 가진 15명의 다이슨 엔지니어 심사위원단의 평가를 거쳐 결정됐다.

다이슨 혁신 및 딜리버리 총괄이자 올해 심사위원인 로빈 쿠츠는 "올해는 사회가 직면한 주요 과제를 해결하기 위한 혁신적인 아이디어가 다수 출품됐다"며 "상업적 실현 가능성까지 고려해 상위 20팀을 선정했다"고 밝혔다.

국제전 최종 우승작은 내달 5일 다이슨과 다이슨 파밍의 창립자 제임스 다이슨이 직접 심사해 공개할 예정이다. 최종 우승팀에게는 제품 고도화를 위한 상금 3만 파운드(약 5천700만원)가 수여된다.