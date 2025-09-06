얼룩 사라질 때까지…다이슨 'AI 로봇청소기' 등장

글로벌 기술기업 다이슨이 독일 베를린에서 독점 출시 행사를 열고 청소기와 공기청정기, 선풍기, 뷰티 등 11종 신제품을 공개했다고 5일 밝혔다.

현장에는 다이슨 창립자 제임스 다이슨이 직접 무대에 올라 신제품을 소개했다. 그는 "다이슨은 새로운 엔지니어링과 디자인으로 제품 형식을 정의해왔다"며 "오늘 공개한 제품들은 완전히 새롭게 설계된 혁신"이라고 강조했다.

다이슨 창립자 제임스 다이슨이 5일(한국 시간) 열린 독점 출시 행사 '다이슨 언베일드'에서 신제품을 소개하고 있다. (사진=다이슨)

다이슨은 먼저 인공지능(AI) 기반 '스팟앤스크럽' 로봇청소기를 선보였다. 얼룩을 감지해 사라질 때까지 반복 청소하며, 200여 가지 사물을 인식해 지능적으로 동작한다. 건식과 습식 청소를 모두 지원해 위생성을 높였다.

또 다른 주목 제품인 '허쉬젯' 콤팩트 공기청정기는 강력한 공기 흐름에도 불구하고 수면 모드에서 24dB 수준의 저소음을 구현한다. 기존 제품 대비 크기는 3분의 1에 불과하지만 정화 성능은 80% 수준을 유지한다.

이외에도 3.7kg 초경량 건·습식 클린앤워시 하이진 청소기, 앱 연동 기능이 강화된 쿨 CF1 날개 없는 선풍기, 더 조용하고 빠른 난방을 제공하는 HF1 온풍기 등이 공개됐다.

이날 무대에는 국내에 이미 선보인 ▲에어랩 코안다2x 멀티 스타일러 ▲펜슬백 FluffyCones 청소기 ▲V16 피스톤 애니멀 ▲슈퍼소닉 r 헤어드라이어 ▲오메가 케어 라인 ▲V8 싸이클론 무선청소기 등 6종도 포함됐다.

다이슨은 국가별로 출시 일정을 달리해 순차적으로 신제품을 출시할 예정이다.