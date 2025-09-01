다이슨, 새학기 헤드폰 프로모션

다이슨코리아는 새 학기를 맞아 노이즈 캔슬링 헤드폰 '다이슨 온트랙' 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

다이슨은 공식 홈페이지를 비롯한 온오프라인 주요 판매처에서 온트랙을 30만원 할인된 39만9천원에 판매한다. 각 6만9천원 상당 이어 쿠션과 이어 캡도 추가로 증정한다.

다이슨 온트랙 노이즈 캔슬링 헤드폰 프로모션 (사진=다이슨코리아)

다이슨 공식 홈페이지와 스토어에서는 원하는 컬러의 쿠션과 캡 세트를 자유롭게 선택할 수 있다. 그 외 매장에서는 다이슨 추천 조합의 쿠션과 캡 세트로 구매할 수 있다. 프로모션은 한정 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

다이슨 온트랙은 ▲CNC 코퍼 ▲CNC 알루미늄 ▲CNC 블랙 니켈 ▲세라믹 시나바 등 4가지 색상을 제공한다. 이번 프로모션으로 추가 증정되는 이어 쿠션과 이어 캡을 조합하면 2천 가지가 넘는 방식으로 커스터마이징이 가능하다.