아이스크림에듀, ‘달달곰 과자 가게’ 3권 출간

에듀테크 기업 아이스크림에듀(대표 박기석)의 출판 브랜드 아이스크림북스가 동화를 읽으며 초등 수학의 핵심 개념을 익히고 수학적 사고력을 키울 수 있는 도서 ‘달달곰 과자 가게’ 3편 ‘하트 마카롱 & 추로스’를 출간했다고 15일 밝혔다.

‘달달곰 과자 가게’는 쌍둥이 곰 남매인 ‘아웅이’와 ‘다웅이’가 빵과 과자 만드는 이야기를 통해 초등 수학의 핵심 개념을 단계적으로 이해할 수 있도록 돕는 수학동화 시리즈다.

이번 편 ‘하트 마카롱 & 추로스’는 수줍은 소방관 코코의 사랑 고백을 돕기 위해 아웅이와 다웅이가 하트 마카롱을 만드는 과정에서 일어난 일들을 이야기한다.

달달곰과자가게

아웅이와 다웅이가 음식을 만들며 수를 세고, 순서를 계획하는 과정에서 표와 그래프, 길이와 측정을 익히는 등 이야기 속에서 수학을 찾는 재미도 느낄 수 있다.

또 이야기 속 ‘수학퀴즈’를 통해 수학적 사고력과 문해력을 향상시킬 수 있으며, 하트 마카롱과 추로스의 레시피도 있어 체험학습도 할 수 있다.

저자는 역사 동화 ‘호랑이 빵집’ 시리즈로 유명한 서지원 작가다. 현재 초등학교 교과서 집필진으로 활동하고 있으며, 신통방통 수학’, ‘신비아파트 수학귀신’ 등 250여 종의 아동 도서를 집필한 바 있다.

아이스크림에듀 관계자는 “’달달곰 과자 가게’ 속 동화를 통해 수학 내용을 쉽게 이해할 수 있고, 문제풀이 원리도 터득하며 수학과 친해질 수 있을 것”이라며 “수학을 어려워하는 초등학생 저학년에게 추천한다”고 말했다.