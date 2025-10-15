아이스크림에듀, ‘달달곰 과자 가게’ 3권 출간

에듀테크 기업 아이스크림에듀(대표 박기석)의 출판 브랜드 아이스크림북스가 동화를 읽으며 초등 수학의 핵심 개념을 익히고 수학적 사고력을 키울 수 있는 도서 ‘달달곰 과자 가게’ 3편 ‘하트 마카롱 & 추로스’를 출간했다고 15일 밝혔다.
‘달달곰 과자 가게’는 쌍둥이 곰 남매인 ‘아웅이’와 ‘다웅이’가 빵과 과자 만드는 이야기를 통해 초등 수학의 핵심 개념을 단계적으로 이해할 수 있도록 돕는 수학동화 시리즈다.
이번 편 ‘하트 마카롱 & 추로스’는 수줍은 소방관 코코의 사랑 고백을 돕기 위해 아웅이와 다웅이가 하트 마카롱을 만드는 과정에서 일어난 일들을 이야기한다.
아웅이와 다웅이가 음식을 만들며 수를 세고, 순서를 계획하는 과정에서 표와 그래프, 길이와 측정을 익히는 등 이야기 속에서 수학을 찾는 재미도 느낄 수 있다.
또 이야기 속 ‘수학퀴즈’를 통해 수학적 사고력과 문해력을 향상시킬 수 있으며, 하트 마카롱과 추로스의 레시피도 있어 체험학습도 할 수 있다.
저자는 역사 동화 ‘호랑이 빵집’ 시리즈로 유명한 서지원 작가다. 현재 초등학교 교과서 집필진으로 활동하고 있으며, 신통방통 수학’, ‘신비아파트 수학귀신’ 등 250여 종의 아동 도서를 집필한 바 있다.
아이스크림에듀 관계자는 “’달달곰 과자 가게’ 속 동화를 통해 수학 내용을 쉽게 이해할 수 있고, 문제풀이 원리도 터득하며 수학과 친해질 수 있을 것”이라며 “수학을 어려워하는 초등학생 저학년에게 추천한다”고 말했다.