SK스토아 "조만간 매각절차 착수...고용·처우 승계 최선"

SK스토아가 조만간 매각 절차에 돌입한다. 양맹석 대표는 15일 사내 공지를 통해 이 같은 내용을 임직원들에게 공식적으로 알렸다.

양 대표는 공지문에서 “2025년 녹록치 않은 경영환경 속에서도 최고의 성과를 만들어주신 구성원들께 감사드린다”며 “회사의 미래와 관련해 구성원 여러분께 공유드릴 내용이 있다. 당사는 조만간 매각 절차에 착수할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “갑작스러운 변화로 구성원들이 느낄 수 있는 불안감에 깊이 공감하며, 무거운 책임감을 느낀다”며 “매각 진행 과정에서도 구성원들의 고용 안정과 처우 승계가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.

관련기사

양 대표는 또 “추가로 확인되는 중요한 사항에 대해서는 구성원들과 지속적으로 소통하겠다”며 “회사를 믿고 각자의 자리에서 맡은 바 업무에 최선을 다해주길 당부드린다”고 말했다.

SK스토아 로고

SK스토아는 최근 수익성 악화와 업계 구조조정 흐름 속에서 매각 가능성이 꾸준히 제기돼 왔다. 16일 SK스토아 노조는 오전 간담회를 열고 매각 이후의 방향성에 대해 논의할 예정으로 알려졌다.