오라클, 단 3랙으로 전용 클라우드 환경 구축…중소·중견 AI 문턱 낮춰

라스베이거스(미국)=남혁우 기자] 오라클이 단 3개의 랙만으로도 구현 가능한 전용 클라우드 모델을 선보였다.

이를 통해 중견기업이나 공간이 협소한 기관도 전용 클라우드 환경에서 필요한 인공지능(AI), 클라우드 서비스를 안정적으로 활용할 수 있다.

오라클은 14일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '오라클 AI월드'에서 '오라클 클라우드 인프라스트럭처 데디케이티드 리전25(이하 OCI 데디케이티드 리전25)'를 발표했다.

오라클 OCI 데디케이티드 리전25(이미지=오라클)

OCI 데디케이티드 리전은 고객 데이터센터 내에서 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)의 모든 서비스를 제공해 퍼블릭 클라우드와 동일한 환경을 구현할 수 있는 것이 특징이다.

새롭게 선보인 이번 버전은 수십 개 랙(rack) 규모의 대형 데이터센터 공간이 필요했던 기존 모델과 달리 단 3개의 랙만으로도 구축할 수 있다. 수개월이 걸리던 설치 및 운영 기간도 몇 주 이내로 단축됐다. 덕분에 중견기업이나 제한된 IT 인프라를 가진 기관도 전용 클라우드를 설치하고 AI 서비스를 즉시 활용할 수 있게 됐다.

OCI 데디케이티드 리전25는 총 200여 종의 AI 및 클라우드 서비스를 제공하며 퍼블릭 OCI와 완전한 기능 동등성을 갖췄다. 고객은 데이터센터 안에서 AI 모델 학습, 애널리틱스, SaaS 등 다양한 서비스를 퍼블릭 클라우드와 동일한 형태로 실행할 수 있다.

또 생체인식 잠금 랙과 암호화된 네트워크 패브릭을 포함한 다계층 보안 구조를 통해 최고 수준의 데이터 보호와 규제 준수를 보장한다.

특히 오라클이 직접 리전을 운영·관리하는 ‘완전 관리형(fully cloud-operated)’ 서비스 형태로 제공돼인프라 유지보수 부담 없이 애플리케이션 혁신에 집중할 수 있다.

오라클은 이를 통해 정부, 금융, 의료, 국방 등 고보안 산업군의 클라우드 전환을 가속화할 계획이다.

후지쯔 플랫폼 부문 수석집행이사 고가 카즈시는 "고객에게 최고의 경험을 제공하기 위해 클라우드 배포의 유연성이 핵심이 됐다"며 "OCI 데디케이티드 리전25는 소규모 물리적 공간에서도 전체 오라클 서비스를 제공할 수 있어 빠른 서비스 배포와 확장성을 동시에 확보할 수 있다"고 말했다.

오라클은 OCI 데디케이티드 리전25를 통해 중견기업, 공공기관, 의료기관 등 데이터 주권이 중요한 산업에서도 퍼블릭 클라우드와 동일한 수준의 AI·클라우드 서비스를 온프레미스 환경에서 구현할 수 있도록 지원할 계획이라고 밝혔다.

오라클 스콧 트와들 `클라우드 인프라스트럭처 제품·산업 부문 수석부사장은 "조직은 AI와 클라우드 서비스를 가장 큰 가치를 제공하는 위치에서 실행하길 원한다"며 "데이터 주권과 제어 요건이 강화되면서 이러한 수요는 더욱 커지고 있다"고 말했다.

이어 "OCI 데디케이티드 리전25는 오라클 클라우드의 모든 역량을 고객 데이터센터로 확장해 유연성과 단순성 그리고 엔터프라이즈급 주권성을 동시에 제공한다"고 덧붙였다.