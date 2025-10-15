[Q&AI] 최대 30만원…상생페이백 환급 일정은?

질문: 오늘부터 상생페이백 환급 시작한다는데, 관련 정보를 정리해줘

그록 답변:

상생페이백 환급 개요

상생페이백은 2025년 민생 회복형 정책으로, 카드 소비 증가분에 대한 환급을 제공하는 프로그램입니다. 2024년 월평균 카드 소비액 대비 2025년 9~11월 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급하며, 최대 월 10만원(총 30만원)까지 가능합니다. 오늘(2025년 10월 15일)부터 9월분 환급이 시작됩니다.

주요 대상 및 기준

항목

내용

대상자

만 19세 이상 국민 (2006년 12월 31일 이전 출생자). 별도 소득 제한 없음.

환급 기준

- 기준 소비액: 2024년 9~11월 월평균 카드 소비액. - 환급 대상: 2025년 9~11월 해당 월 증가 소비액의 20%. - 예: 2024년 평균 50만원, 2025년 9월 70만원 소비 시 증가분 20만원의 20% = 4만원 환급. - 인정 범위: 신용/체크카드, 지방세/국세/공과금/보험료 등 일부 제외.

최대 환급액

월 10만원, 3개월 총 30만원 (온누리상품권).

신청 및 환급 일정

항목

내용

신청 기간

2025년 9월 15일 오전 9시 ~ 11월 30일 자정. (한 번 신청으로 3개월 자동 계산)

환급 일정

- 9월분: 2025년 10월 15일 시작. - 10월분: 11월 15일. - 11월분: 12월 15일.

신청 방법

1. 공식 사이트(상생페이백.kr) 접속. 2. '페이백 및 소비복권 조회하기' 클릭. 3. 본인인증(공인인증서 또는 간편인증). 4. 동의 후 신청 완료. (카드사 연동으로 자동 조회)

환급 방식

디지털 온누리상품권으로 지급. (모바일 앱 또는 카카오페이 등에서 사용 가능)

환급 금액 확인 방법

상생페이백 공식 사이트 접속.

'페이백 및 소비복권 조회하기' 메뉴 선택.

본인인증 후 예상 환급액 확인. (소비복권: 2천만원 추첨 이벤트도 별도 조회 가능)

유의사항

신청 전 카드사에서 안내 SMS 확인 추천.

환급 실적 인정: 매월 자동 계산되니, 소비 증가를 유도하는 정책입니다.

문의: 소상공인시장진흥공단(1357) 또는 공식 사이트 FAQ.

이 프로그램은 소상공인과 소비자 상생을 목적으로 하며, 자세한 내용은 공식 사이트에서 최신 업데이트를 확인하세요. 추가 질문 있으시면 말씀해주세요!

