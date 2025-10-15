네오리진, 수집형RPG '반갑삼국지' 사전예약 돌입

네오리진(대표 첸보)은 수집형 삼국지 RPG ‘반갑다! 반갑삼국지(이하 반갑삼국지)’의 사전예약 프로모션을 시작했다고 15일 밝혔다.

반갑삼국지는 동한 말 난세를 배경으로, 100여 명이 넘는 삼국지 명장들을 수집하고, 전략적으로 편성해 삼국을 통일하고 주군이 되는 여정을 담았다. 특히 단순한 수집형 RPG를 넘어 압도적인 가성비와 다양한 즐길거리를 제공한다고 회사 측은 설명했다.

반갑삼국지의 핵심 요소는 게임의 슬로건과 같이 모든 아이템을 반값에 즐길 수 있는 할인 혜택 멤버십. 해당 평생 반값 할인 카드를 통해 아이템 구매의 부담을 대폭 낮춘 만큼, 현존 삼국지 게임 중 최고의 가성비를 지원하고, 혜택을 기반으로 누구나 부담 없이 게임을 즐길 수 있다.

네오리진 반갑삼국지 사전예약 이벤트 이미지.

위·촉·오 삼국지를 대표하는 유명 명장들부터 판타지 색채가 들어간 천계 및 마계 명장까지 100명이 넘는 영웅들이 합류해 자신만의 군단을 구축할 수 있어 전략적인 게임성이 결합됐고, 차별화된 삼국지 세계관을 선사한다.

여기에 자동 전투의 편리함과 전략성을 결합해 무장 간 상성, 직업별 조합, 화려한 스킬까지 즐길 수 있는 진화된 게임성도 제시한다. 이밖에, 게임에 등장하는 주요 영웅 캐릭터들 모두 정교한 일러스트와 Live2D 애니메이션으로 전투 몰입도를 극대화한 점도 특징 중 하나다.

네오리진 측은 사전예약 이벤트를 본격적으로 시작하며, 공식 홈페이지와 네이버 게임 라운지를 통해 다양한 이벤트를 마련했다.

먼저 정식 론칭 전까지 공식 홈페이지에서 사전예약을 완료한 다음, 네이버 게임 라운지에 인증하면, 추첨을 통해 100명에게 반값카드 7일 체험권과 금화, 은화, 단약 등 인게임 아이템을 지급할 계획이다.

관련기사

또한 사전예약자가 50만 명을 돌파할 경우 특별 제작된 한국 영웅 ‘근초고왕’을 전 서버 무료로 지급할 예정이다. 네이버 게임 라운지에서는 ‘절약’을 주제로 한 ‘알뜰왕 선발대회’ 댓글 이벤트를 통해 반값카드와 이벤트 전용 프레임을 증정하고, 참여자 50명에게도 추첨을 통해 금화와 은화 등 푸짐한 인게임 아이템을 제공한다.

이와 함께 사전예약 홈페이지 공유 인증 이벤트도 진행해, 참여자들에게 추첨 보상을 전달하며, 게임 론칭 전까지 특별 코드를 지급하는 이벤트를 통해 신규 유저들의 게임 접근을 한층 원활하게 지원할 예정이다.