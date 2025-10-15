롯데마트·슈퍼, ‘해태 생생감자칩 강원옥수수맛’ 단독 출시

롯데마트·슈퍼는 오는 16일 강원특별자치도와 협업한 ‘해태 생생감자칩 강원옥수수맛’을 단독 출시한다고 15일 밝혔다.

해당 상품은 강원도 농산물을 사용했다. 강원 지역 농가에서 재배한 햇감자 75톤(t)을 수매해 감자칩을 만들고 강원 찰옥수수 시즈닝을 더했다. 포장에는 강원특별자치도의 공식 캐릭터 ‘강원이’와 ‘특별이’를 배치했다.

오는 16일부터 롯데마트와 롯데슈퍼 전점에서 판매를 시작하며, 편의점 채널인 세븐일레븐에서도 판매 점포를 순차 확대해 전국적으로 선보일 예정이다. 롯데마트·슈퍼는 계열사 시너지를 통해 보다 폭넓은 소비자 접점을 마련하고 지역 상생 상품의 파급력을 강화한다는 방침이다.

'해태 생생감자칩 강원옥수수맛' 상품 이미지. (제공=롯데마트∙슈퍼)

롯데마트·슈퍼는 상품 출시를 기념해 오는 29일까지 2주간 할인 행사를 진행한다. ▲생생감자칩 강원도 옥수수맛(80g) ▲구운양파(110g) ▲오사쯔(100g) ▲칸츄리콘(150g) 4종을 각 2천380원 균일가에 판매하며, 행사 기간 2개 이상 구매 시 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

강원특별자치도의 지역성을 담은 경품 이벤트도 진행한다. 29일까지 행사 상품 4종을 5천원 이상 구매한 고객에게 응모권이 지급되며, 추첨을 통해 ▲1등 롯데 리조트 속초 디럭스 더블 숙박권 (3명) ▲2등 High1 리조트 숙박권 (15명) ▲3등 강원이·특별이 랜덤 굿즈(인형·볼펜 중 1종, 80명)를 증정한다.

같은 기간 강변점·춘천점·원주점 등 지역별 주요 점포에서는 ‘강원이네 야채가게’ 콘셉트의 특별 매대를 설치한다.

이화석 롯데마트·슈퍼 스낵&디저트팀 MD(상품기획자)는 “강원자치도에서 생산한 지역 상생 스낵으로 고객들에게 이색 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 꾸준히 지역 상생 프로젝트를 진행할 계획”이라고 말했다.