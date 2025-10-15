이순신·천자총통, 현대 오브제로 재탄생…국가유산청 협업 프로젝트 공개

이순신 장군과 조선 병기 천자총통을 모티브로 한 현대 오브제가 공개된다.

15일 작가 저녁(변정혁)과 GOMOS(최주석)는 오는 20일 오후 1시 와디즈에서 각각 ‘이순신 인센스 챔버(전방급 신물언아사)’와 ‘천자총통 인센스 홀더’를 공개한다고 밝혔다.

국가유산청의 사회적경제 지원사업을 통해 함께 추진된 이번 프로젝트는 한국 정신을 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.

이순신 인센스 챔버. (사진=저녁 작가)

‘이순신 인센스 챔버(전방급 신물언아사)’는 이순신 장군의 유언에서 모티브를 얻었다. 개인의 안위보다 백성을 먼저 생각했던 장군의 정신을 향의 연기로 표현한 작품이다. 인센스의 불씨가 내부로 들어가면 장군의 얼굴에서 향이 피어오르며, 사용자가 향을 피우는 행위 자체가 작품을 완성하는 과정이 된다.

이 작품은 도자기(무유 소성) 재질로 제작됐으며, LSM 세라믹 스튜디오(도예가 이성민)의 협력으로 완성됐다. 한반도 지도와 임진왜란 3대 해전, 울릉도·독도 등이 정교하게 새겨진 것이 특징이다. 패키지는 장식 없이 ‘전방급 신물언아사’ 문구만 새긴 폴딩 박스 형태로, 영웅의 마지막 말을 강조했다.

천자총통 인센스 홀더. (사진=저녁 작가)

고모스 작가의 ‘천자총통 인센스 홀더’는 보물 제647호로 지정된 국가유산 천자총통을 현대 오브제로 재구성한 작품이다. 이순신 인센스 챔버가 ‘희생의 숭고함’을 상징한다면, 천자총통 홀더는 ‘불굴의 의지와 방어의 정신’을 표현한다.

레진 소재로 제작돼 금속의 질감과 중량감을 살렸으며, 블랙과 골드의 대비를 통해 전장의 긴장감과 장엄함을 시각화했다. 향을 피웠을 때 총구를 통해 퍼져나가는 연기는 전장의 포연을 연상시킨다.

작품 2종은 오는 20일 오후 1시 와디즈에서 공개되며, 이후 작가 공식 웹사이트와 일부 오프라인 갤러리에서 한정 수량으로 판매될 예정이다.

저녁 작가는 “향의 연기를 통해 이순신 장군의 정신을 시각적으로 되살리고, 일상 속에서도 영웅을 기억할 수 있기를 바란다”고 말했다.