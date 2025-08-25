와디즈 "올해 키즈 펀딩 금액 전년比 55%↑"

크라우드펀딩 플랫폼 와디즈(대표 신혜성)는 1월부터 8월 셋째 주까지 키즈 분야 펀딩 금액이 전년 동기 대비 55% 증가했다고 25일 밝혔다.

밀레니얼 부모 세대의 프리미엄 소비 성향과 ‘VIB(Very Important Baby·귀한 아기)’ 트렌드가 확산하면서, 키즈 프로젝트 평균 펀딩 금액과 카테고리 전반의 성장세가 두드러졌다.

출산·육아용품과 교구·문구 분야가 각각 42%, 97% 늘어나며 카테고리 전반으로 성장세가 확산했다. 프로젝트별 평균 펀딩 금액은 2,600만 원으로, 지난해 같은 기간 대비 30% 증가했다.

통계청에 따르면 2025년 1~5월 출생아 수는 10만 명을 넘어 전년 동기 대비 6.9% 증가하며 1981년 통계 작성 이래 가장 높은 증가율을 기록했다. 와디즈는 이 같은 출산율 반등과 밀레니얼 세대의 소비 성향 변화가 키즈 카테고리 성장에 직접적인 영향을 미쳤다고 분석했다.

와디즈 보도자료 이미지_와디즈 키즈 펀딩 55% 성장

7~8월 대표 흥행 사례로는 <셀프시공이 가능한 층간소음 방지용 퍼즐매트>(1억6천만 원), <아기 인지 발달 전집>(6천만 원), <뮤지컬 애벌레 인형>(8천만 원) 등 영유아를 타깃으로 한 프로젝트가 주목받았다.

와디즈 관계자는 “최근 ‘VIB’ 트렌드와 함께 부모 세대의 소비 패턴이 빠르게 달라지고 있다"며 "와디즈는 이런 변화를 가장 먼저 보여주는 무대이자, 새로운 키즈 브랜드가 부모들과 직접 만나는 출발점이 되고 있다”고 말했다.