SK스토아, ‘볼트몬스터’ 전기자전거 판매

SK스토아(대표 양맹석)는 ‘볼트몬스터’ 전기자전거 판매 방송을 업계 단독으로 진행한다고 25일 밝혔다.

연일 치솟는 물가로 인해 교통비 부담까지 더해지자 친환경 모빌리티에 대한 소비자 관심도 높아지고 있다. SK스토아는 이 같은 시장을 공략하기 위해 지난달 볼트몬스터 전기자전거를 렌탈 상품으로 선보였다. 3차례 판매 방송을 진행한 결과 평균 약 370%의 취급액 달성률을 기록하는 등 인기를 입증했다.

이 상품은 1회 충전으로 약 152km까지 주행 가능한 전기자전거로 적당한 운동을 하거나 근거리 이동 시 편리하게 이용할 수 있다. 특히 프레임과 모터 등 주요 부품에 대해 보증기간 4년이 적용된 것도 특징이다.

SK스토아_볼트몬스터 전기자전거

또한 전자식과 유압식 2중 브레이크 장치를 통해 안전성을 높였고 7단 변속 시스템으로 빠르면서도 안정적인 주행을 지원한다.

SK스토아는 해당 상품을 구매하는 고객에게 더 합리적인 혜택을 제공하기 위해 헬멧, 자물쇠, 전후방 라이트, 자전거 짐받이, 만능 수리 툴 등 사은품을 제공한다. 아울러 계약 완료 고객에게는 신세계 상품권 10만원권을 증정한다.

이 상품은 오는 26일 오후 10시 31분부터 진행하는 방송을 통해 선보일 예정이다. 렌탈 가격은 모델 별로 ▲MB20P 월 3만9천900원 ▲FB20P 월 4만2천900원 ▲FB26P 월 4만2천900원으로 구성됐다.

신희권 SK스토아 커머스사업본부장은 ”최근 교통비를 절약하고자 하는 소비자들 사이에서 전기자전거의 인기가 높아 최고급 모델을 부담 없는 가격의 렌탈 상품으로 선보이게 됐다”며, “앞으로도 고객 생활에 도움이 되는 합리적 상품을 선보일 수 있도록 계속 노력할 것”이라고 말했다.