中 한마디에 전전긍긍…’K-음극재’ 마중물 조짐

중국이 국제 갈등 속에서 사실상 독점 중인 음극재 공급망을 협상 카드로 활용하면서 대체재인 국산 음극재 수요가 고조되고 있다. 그동안 단순 시장 경쟁에선 중국산에 불리해 수요가 커지지 못했으나, 이런 공급망 불안이 반복되며 국산 음극재 사업의 '마중물'로 작용하는 모습이다.

14일 배터리 업계에 따르면 이런 배경 속에서 국내 기업인 포스코퓨처엠의 음극재 수주 사례가 나타나고 있다.

이날 포스코퓨처엠은 글로벌 자동차 기업에 천연흑연 음극재를 오는 2027년 10월부터 4년간 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 규모는 6천710억원이지만, 향후 양사 협의를 통해 공급 기간과 금액이 변동될 수 있다고 밝혀 더 늘어날 여지도 있다.

지난 7월에도 포스코퓨처엠은 일본 배터리사에 천연흑연 음극재를 공급하는 계약을 체결했다. 계약 규모와 기간, 구체적 대상은 공개하지 않았지만 전기차 배터리에 탑재된다고 밝혔다.

포스코퓨처엠의 음극재 사업은 최근 중국의 수출 통제 발표로 재차 주목받고 있다.

지난 9일 중국 상무부가 내달 8일을 기점으로 수출 통제를 예고한 품목에는 리튬이온배터리와 양극재, 전구체, 음극재와 인조흑연 등이 포함됐다. 공통적으로 중국의 점유율이 높지만, 특히 음극재의 경우 중국 점유율이 약 95%에 달해 업계가 민감하게 반응하고 있다.

중국이 음극재 등 배터리 소재에 대한 수출통제를 실시하는 것은 이번이 처음은 아니다. 이미 지난 2023년 12월부터 고순도 흑연에 대해선 수출 허가제를 운영해왔다. 지난해 12월에는 흑연 수출 허가 시 최종 사용도와 용도를 엄격하게 검증하겠다는 의사를 밝히기도 했다. 이는 미국을 겨냥한 조치로 해석된다.

아직까지 이러한 통제 강화가 실제 수급 단절로 이어진 적은 없지만, 시장 상황상 중국이 강경 노선을 취할 경우 즉각 공급난으로 번질 수 있다는 지적이 나온다.

시장조사업체 SNE리서치에 따르면 일본의 레조낙, 미쓰비시 등은 기존 고객 위주로 보수적으로 사업을 운영하면서 출하량이 정체돼, 후발 주자인 포스코퓨처엠에 물량에서 뒤처진 상태다. 흑연 음극재 시장에서 사실상 유의미한 규모의 ‘탈(脫)중국’ 공급자로 평가된다.

회사는 지난해 하반기 전기차 수요 부진이 심화되면서 음극재 공장 가동률이 하락해 사업이 적자 전환하는 등 어려움을 겪었다. 올해 들어서는 미중 관세 전쟁, 미국 규제 변화 등으로 시장 흐름이 바뀌었다. 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에선 천연흑연 및 인조흑연 음극재 모두 가격 측면에선 중국보다 불리하지만, 이런 요인으로 하반기 판매량이 개선될 것으로 전망했다.

포스코는 탈중국 이차전지 공급망이란 강점을 극대화하기 위해 음극재 중간 소재인 구형흑연 자체 생산도 준비 중이다. 아프리카 등에서 천연흑연을 수급하고, 국내에 인조흑연과 음극재 공장을 확보한 상황에서 구형흑연도 국산으로 공급하겠다는 것이다.

포스코퓨처엠은 자회사 퓨처그라프를 통해 약 4천400억원을 투자해 오는 2027년부터 구형흑연 연간 3만7천톤을 생산하는 공장을 새만금 국가산업단지에 설립할 계획이다.

글로벌 자동차 기업에 대한 공급 시점이 2027년부터인 점도 주목된다. 현재는 중국산 대체 공급망이 부족하다는 이유로 미국 인플레이션감축법(IRA)상 세액공제 요건인 해외우려집단(FEOC) 규정 적용이 유예돼 있다. 2027년부터는 음극재도 FEOC 적용을 받게 됨에 따라 FEOC에 해당하는 중국산 음극재 수요가 줄어들 것으로 전망되고 있다.

업계 관계자는 "IRA 요건으로 탈중국 배터리 소재 필요성이 부각되면 시장에서 평가받는 우리나라 기업 제품의 가치도 향상될 수 있을 것"이라고 기대했다.