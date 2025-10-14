우크라이나, 전장에 로봇 투입…"병사 위험 줄인다"

우크라이나가 전장에서 병사들의 위험을 최소화하기 위해 자체 개발한 지상 로봇 ‘뉴모(NUMO)’를 투입한다고 과학전문매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

뉴모는 바퀴가 달린 몸체에 포탑과 지뢰 제거 장비 등 다양한 장비를 부착할 수 있는 모듈식 설계가 특징이다. 이런 유연성 덕분에 보급품 운송과 정찰은 물론 필요에 따라 대피 지원이나 전투 임무까지 폭넓게 활용할 수 있다.

뉴모 로봇 플랫폼 (사진=우크라이나 운영 유나이티드24)

이 로봇은 최대 300kg의 화물을 운반할 수 있고 적재 시 중량은 약 620kg다. 10분 이내로 빠르게 배치할 수 있으며, 약 23cm의 지상고를 갖춰 숲이나 습지 등 험난한 지형을 탐색할 수 있다.

뉴모 로봇은 두 개의 배터리로는 최대 26km, 네 개의 배터리로 최대 40km 주행할 수 있으며, 최고 속도 시속 6km를 자랑한다. 또, 와이파이, LTE를 비롯해 스타링크, 실버스(Silvus), DTC 등 6개의 통신 체계를 지원하며 최대 1천400m까지 통신이 가능하다. 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 드로이드 박스를 통해 통신 기능을 선택적으로 사용할 수도 있다.

이 로봇은 단순 물류·정찰 로봇에 그치지 않는다. 필요 시 KT-7.62 기관총이나 M2 브라우닝 12.7mm 기관총을 장착해 공격 플랫폼으로 전환해 다목적 작전 수행이 가능하다.

뉴모 로봇은 우크라이나 서부의 리비우에 있는 자율 시스템 기업 ‘탱크 뷰로(Tank Bureau)’가 개발했다. 회사 측은 연말까지 여러 로봇 플랫폼을 추가로 출시해 제품군을 확장할 계획이라고 밝혔다.

탱크뷰로 나자르 프라이마크 국장은 “지상 로봇 시스템은 보급품 수송, 부상자 이송, 인간이 수행하기에 위험한 환경에서의 임무 수행 등 전통적으로 군인이 수행하던 업무를 대신하도록 설계됐다”며, “이미 군에서 실제 임무에 성공적으로 배치되고 있다”고 밝혔다.