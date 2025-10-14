박상혁 의원 "명륜당, 미등록 대부업 영위...공정위 관리·감독 필요"

명륜진사갈비와 샤브올데이 등 외식 프랜차이즈를 운영하는 명륜당이 가맹점주에게 고금리 대출을 제공해 부당 이익을 챙겼다는 의혹이 제기됐다.

더불어민주당 박상혁 의원은 14일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 명륜당이 특수관계 대부업체를 통해 점주들에게 연 10% 중후반대 고금리로 창업자금을 빌려주고, 재료비 명목으로 원리금 이익을 취하는 구조를 운영해왔다고 지적했다.

박 의원은 “명륜당이 산업은행에서 연 4%대 이자율로 690억원을 빌린 뒤, 대표가 실소유한 12개 대부업체를 통해 점주들에게 고금리로 재대출했다”며 “이는 가맹본부가 사실상 미등록 대부업을 영위한 것”이라고 비판했다.

더불어민주당 박상혁 의원이 주병기 공정거래위원장에게 질의하고 있다

명륜당은 올해 미등록 대부업체를 통해 28억원의 이자 수익을 올린 것으로 파악된다고 박 의원은 설명했다.

또한 “이런 비즈니스 모델은 서민 창업자를 착취하는 구조”라며 “이런 구조를 방치하면 다른 프랜차이즈들도 그대로 따라 할 것”이라고 질타했다.

이를 막기 위해서는 “공정위가 추진 중인 가맹사업 정보공개서 제도의 등록제에서 신고제 전환 과정에서, 상표 불일치나 허위정보가 많다는 점을 반드시 개선해야 한다”며 “인테리어·대부업 등 분쟁이 잦은 항목을 포함해 사실관계가 명확히 종결된 정보만 담도록 해야 한다”고 강조했다

박 의원은 “정보공개서가 현재 비교 검색이 어렵고 불투명한 형태로 제공되고 있다”며 “소상공인들이 프랜차이즈 사업에 진입할 때 피해를 막을 수 있도록 접근성과 신뢰도를 높여야 한다”고 덧붙였다.

뒤이어 더불어민주당 김용만 의원도 명륜당의 사업 확장 행태와 불투명한 정보공개 문제를 지적했다.

김 의원은 “명륜당이 현재 560개의 가맹점을 운영하고 있고, 명륜진사갈비에 이어 정육식당과 커피 등 프랜차이즈 브랜드 확장을 준비 중”이라며 “이렇게 공격적으로 확장하는 만큼 가맹사업법이 보호해야 할 예비 창업자들이 피해를 입지 않도록 공정위의 관리·감독이 필요하다”고 강조했다.

예비 창업자에게 공개되는 정보공개서에 대해서도 “필수적인 참고 내용이 들어가야 하는데, 특수관계 대부업체와의 거래 내역이나 고금리 대출 구조는 전혀 기재돼 있지 않다”고 지적했다.

주병기 공정거래위원장이 정무위 국정감사장에서 선서하고 있다

이에 주병기 공정거래위원장은 “가맹본부의 불공정 거래와 관련된 사안 전반을 면밀히 살펴보고 법 위반 여부를 철저히 검토하겠다”며 “필요한 제도 개선과 조치도 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

명륜당 이종근 대표는 오는 28일 정무위원회 종합감사에서 증인으로 소환돼 질의를 받을 예정이다.