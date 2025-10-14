나인하이어 "무료 요금제 출시 후 신규 고객 10배 늘어"

"모든 기업 필수 인프라로 자리잡게 될 것"

취업/HR/교육입력 :2025/10/14 09:32

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

잡코리아(대표 윤현준) 채용 관리 솔루션 나인하이어가 무료 ATS(Applicant Tracking system) 요금제 출시 후 신규 고객사 수가 10배 성장했다고 14일 밝혔다.

나인하이어는 최근 ATS 핵심 기능 80%를 조건 없이 무료 사용할 수 있는 '비즈니스 플랜'을 출시했다. 사전 모집 기간 세 자릿 수 이상 기업들의 신청으로 인기를 끌었던 것에 이어, 정식 출시 후에는 이전 대비 10배 이상 고객사가 증가한 것으로 조사됐다. 특히 최근 한 달 기준 매주 60% 이상 신규 고객사가 늘어났다.

나인하이어는 앞으로도 기업 형태·규모와 관계없이 채용 업무의 디지털 전환을 가속하고 인재 확보 경쟁력을 높일 수 있는 채용 전 과정의 자동화 시스템을 구축한다는 계획이다. 향후 AI·데이터 기반 인재 추천 및 분석 등 신규 기능 출시를 통해 채용 환경 개선과 디지털화를 적극 지원할 예정이다.

나인하이어

정승현 잡코리아 나인하이어 사업 리드는 “중소기업·스타트업 등 어떤 기업도 쉽고 편하게 ATS를 사용할 수 있도록 전방위 지원 체계를 꾸준히 강화하고 있다”며 “무료 ATS의 접근성은 빠르게 전 산업군으로 확산 중이고, 더 이상 일부 기업의 도구가 아닌 모든 기업의 필수 인프라로 자리잡게 될 것”이라고 말했다.

관련기사

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
나인하이어 잡코리아 ATS 채용

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'반도체 훈풍' 맞은 삼성전자, 4분기도 수익 성장 예고

유튜브, 영구정지 사면…"표현의자유"vs"위험한 면죄부"

과기정통부 국감, 국정자원 화재 대응 최대 현안으로

LG엔솔, 3분기도 선방…美 전기차 배터리 감소분 ESS가 상쇄

ZDNet Power Center