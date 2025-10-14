나인하이어 "무료 요금제 출시 후 신규 고객 10배 늘어"

잡코리아(대표 윤현준) 채용 관리 솔루션 나인하이어가 무료 ATS(Applicant Tracking system) 요금제 출시 후 신규 고객사 수가 10배 성장했다고 14일 밝혔다.

나인하이어는 최근 ATS 핵심 기능 80%를 조건 없이 무료 사용할 수 있는 '비즈니스 플랜'을 출시했다. 사전 모집 기간 세 자릿 수 이상 기업들의 신청으로 인기를 끌었던 것에 이어, 정식 출시 후에는 이전 대비 10배 이상 고객사가 증가한 것으로 조사됐다. 특히 최근 한 달 기준 매주 60% 이상 신규 고객사가 늘어났다.

나인하이어는 앞으로도 기업 형태·규모와 관계없이 채용 업무의 디지털 전환을 가속하고 인재 확보 경쟁력을 높일 수 있는 채용 전 과정의 자동화 시스템을 구축한다는 계획이다. 향후 AI·데이터 기반 인재 추천 및 분석 등 신규 기능 출시를 통해 채용 환경 개선과 디지털화를 적극 지원할 예정이다.

나인하이어

정승현 잡코리아 나인하이어 사업 리드는 “중소기업·스타트업 등 어떤 기업도 쉽고 편하게 ATS를 사용할 수 있도록 전방위 지원 체계를 꾸준히 강화하고 있다”며 “무료 ATS의 접근성은 빠르게 전 산업군으로 확산 중이고, 더 이상 일부 기업의 도구가 아닌 모든 기업의 필수 인프라로 자리잡게 될 것”이라고 말했다.