대체육 열풍 식자 매출 급감…비욘드미트, 주가 하루 만에 반토막

미국의 대체육 제조업체 비욘드미트가 부채 교환 계획 발표 후 주주 지분이 대거 희석될 것이라는 우려로 폭락했다.

13일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면 비욘드미트 주가는 48% 이상 급락해 주당 1.03달러(약 1천470원)으로 마감했다. 외신은 이는 지난 2019년 상장 이후 최대 낙폭으로, 올해 들어서만 이미 47% 하락한 상태라고 설명했다.

이에 회사는 이번 부채 교환을 통해 총 3억1천6백만 주의 신주를 발행할 예정이라고 밝혔다. 지난 9월 공개된 계획에 따르면 이는 회사의 부채비율을 낮추기 위한 조치다. 모든 채권자가 전환을 선택할 경우, 이들은 회사 주식의 88%를 보유하게 된다.

블룸버그 인텔리전스의 제니퍼 바타슈스 애널리스트는 회사의 결정에 대해 부채 상환 부담을 줄이고 만기를 연장하는 효과가 있겠지만, 주주 입장에서는 상당한 희석이 불가피하다고 분석했다.

비욘드미트는 2019년 상장 직후 폭발적인 성장세를 보였다. 당시 시가총액은 140억 달러(약 19조9천892억원)을 넘어섰으며, 맥도날드·KFC 등 주요 외식 브랜드가 비욘드미트 제품을 시험 도입했다.

그러나 이후 소비자들이 높은 가격과 가공도 논란, 맛에 대한 불만으로 등을 돌리면서 판매가 급감했다. 팬데믹 시기 건강식 열풍으로 잠시 수요가 늘었지만, 이후 대체육 시장 전반이 침체에 빠지며 경쟁업체들의 폐업과 구조조정이 잇따랐다. 현재 비욘드미트의 시가총액은 8천만 달러(약 1천142억800만원)에 불과하다.

미국 내 주요 시장에서 대체육 수요가 줄면서 2분기 매출은 7천500만 달러(약 1천70억7천만원)로 전년 대비 약 20% 감소했다. 올해 주가는 70% 이상 떨어졌다.

바타슈스스는 매출이 줄고 있는 상황에서, 이번 지분 희석의 부정적 효과를 상쇄할 만큼의 사업 동력은 거의 보이지 않는다고 분석했다.