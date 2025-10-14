애플, iOS26.1 세 번째 베타 출시…"챗GPT 외 다른 AI 서비스도 지원"

애플이 13일(현지시간) 개발자 대상 iOS26.1 세 번째 베타버전을 출시했다고 나인투파이브맥, 애플인사이더 등 외신들이 보도했다. 이번 베타 버전은 애플이 두 번째 베타 버전을 출시한 지 일주일 만에 나왔다.
해당 업데이트에서 애플이 오픈AI의 챗GPT 외에도 더 많은 서드파티 인공지능(AI) 업체 지원을 준비 중인 정확이 확인됐다.
이날 공개된 iOS 26.1 개발자 베타 버전의 텍스트 문자열 분석 결과, iOS 기본 앱인 메모장, 이미지 플레이그라운드, 시리 등에서도 타사 AI 기능을 사용할 수 있도록 설계된 코드가 포함된 것으로 나타낸다.
다만, 아직까지는 iOS 앱에서 어떤 AI 모델에 접근할 수 있을지는 아직 명확하지 않다. 외신들은 향후 구글 제미나이나 기타 AI 서비스가 제공될 가능성도 있다고 전망했다.
애플은 또 스트리밍 비디오 서비스 ‘애플TV플러스’를 ‘애플TV’로 리브랜딩할 예정이다. 새 베타버전에서 애플TV 아이콘의 이름과 디자인이 바뀐 것이 확인됐다.
또, iOS26에 새로 도입된 로컬 오디오 캡처 기능을 더 세밀하게 제어할 수 있도록, 설정 앱에 ‘로컬 캡쳐(Local Capture)’ 섹션이 추가됐다. 이 기능은 화상 회의나 녹화 중 아이폰이 고품질 오디오와 영상을 함께 기록할 수 있게 해주는 기능이다.