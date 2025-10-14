애플, iOS26.1 세 번째 베타 출시…"챗GPT 외 다른 AI 서비스도 지원"

애플이 13일(현지시간) 개발자 대상 iOS26.1 세 번째 베타버전을 출시했다고 나인투파이브맥, 애플인사이더 등 외신들이 보도했다. 이번 베타 버전은 애플이 두 번째 베타 버전을 출시한 지 일주일 만에 나왔다.

해당 업데이트에서 애플이 오픈AI의 챗GPT 외에도 더 많은 서드파티 인공지능(AI) 업체 지원을 준비 중인 정확이 확인됐다.

최신 아이폰 운영체제 iOS 26의 모습 (사진=애플)

이날 공개된 iOS 26.1 개발자 베타 버전의 텍스트 문자열 분석 결과, iOS 기본 앱인 메모장, 이미지 플레이그라운드, 시리 등에서도 타사 AI 기능을 사용할 수 있도록 설계된 코드가 포함된 것으로 나타낸다.

다만, 아직까지는 iOS 앱에서 어떤 AI 모델에 접근할 수 있을지는 아직 명확하지 않다. 외신들은 향후 구글 제미나이나 기타 AI 서비스가 제공될 가능성도 있다고 전망했다.

애플은 또 스트리밍 비디오 서비스 ‘애플TV플러스’를 ‘애플TV’로 리브랜딩할 예정이다. 새 베타버전에서 애플TV 아이콘의 이름과 디자인이 바뀐 것이 확인됐다.

또, iOS26에 새로 도입된 로컬 오디오 캡처 기능을 더 세밀하게 제어할 수 있도록, 설정 앱에 ‘로컬 캡쳐(Local Capture)’ 섹션이 추가됐다. 이 기능은 화상 회의나 녹화 중 아이폰이 고품질 오디오와 영상을 함께 기록할 수 있게 해주는 기능이다.