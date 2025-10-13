[ZD 위클리 코인] 10월 둘째 주 UBCI, 전주 대비 3.02% 하락

지난 6일부터 12일까지 10월 둘째 주 업비트 종합지수는 전주 대비 3.02% 하락한 1만8099.2를 기록했다. 업비트 알트코인 지수는 7.30% 줄어든 5천912.75였다.

주간 공포·탐욕 지수의 평균값은 약 54로 ‘중립’이었고, 저점·고점 범위는 47.46~59.14로 집계됐다.

이번 주 상승 종목군은 제한적이었지만, 베이직어텐션토큰(BAT)이 26.79% 급등하며 돋보였다.

주간 공포·탐욕 지수 분류에서는 맨틀이 가장 ‘탐욕’ 지수가 높은 가상자산으로 이름을 올렸고 셀로와 에이더블유이가 그 뒤를 이었다.

주요 종목별로는 하락 압력이 넓게 확산됐다. 카바가 37.58% 하락하며 지난주 가장 큰 낙폭을 기록하며 공포 그룹 최하단으로 떨어졌다.

테마 측면에서는 광고(19.18%), 스테이블코인(5.34%)가 베스트 섹터 인덱스에 이름을 올렸다. 지급결제 인프라 역시 주간 변화율 -2.4%를 기록했음에도 베스트 섹터 인덱스에 포함됐다.

부진한 모습을 보인 섹터로는 NFT/게임 섹터, 스토리지 섹터와 유동화 스테이킹/리스테이킹 섹터가 꼽혔다.