[ZD 위클리 코인] 가상자산 시장, 상승세 전환... 비트코인·알트코인 동반 상승

지난주 국내 가상자산 시장이 다시 상승 흐름을 보였다. 비트코인과 알트코인이 모두 오르며 종합 지수와 알트코인 지수가 동반 상승했다.

두나무 업비트 데이터랩이 공개한 9월 둘째주 주간 보고서에 따르면 업비트 종합 지수는 전주 대비 4.50% 상승한 1만7천513.92를 기록했다. 업비트 알트코인 지수 역시 전주 대비 8.75% 상승한 6천390.4를 기록했다.

시장 전체의 공포-탐욕 지수는 주간 평균 54.38을 기록하며 '중립' 단계를 유지했다. 가격 변동성이 커지고 거래량이 늘어나는 '탐욕' 단계를 보인 자산으로는 주간 가격 변화율이 100.71%에 달한 에이셔가 평균 지수 90.29로 '매우 탐욕' 단계에 진입했으며, 맨틀(41.14%↑)과 아캄(27.39%↑)도 각각 '매우 탐욕'과 '탐욕' 단계로 분류됐다.

섹터별로는 밈 섹터가 주간 18.15% 상승하며 시장 대비 가장 뛰어난 성과를 기록했다.

도지코인은 21.32% 상승하며 섹터 상승을 이끌었다. 다음으로 AI 섹터가 17.45% 오르며 강세를 보였고, RWA 섹터도 13.90% 상승하며 좋은 흐름을 이어갔다.

반면 미디어/스트리밍 섹터(1.39%↑), 렌딩 섹터(0.78%↑), 그리고 스테이블 코인 섹터(-0.40%↓)는 업비트 종합 지수 대비 낮은 성과를 기록하며 상대적으로 부진했다.

전략 지수들 역시 대부분 좋은 성과를 보였다. 모멘텀 Top 5 인덱스와 컨트래리안 Top 5 인덱스는 각각 8.33%와 7.96% 상승하며 시장 대비 우수한 상승률을 보였다. BTC-ETH 듀오 지수도 4.92% 상승하며 시장을 소폭 웃도는 성과를 기록했다. 반면 로우볼 Top 5 인덱스는 4.20% 상승했으나 시장 대비로는 소폭 부진했다.