[인사] 씨넷코리아

인사입력 :2025/10/13 11:15

이정현 미디어연구소 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

편집인 윤현종 

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
씨넷코리아

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LG전자, 3분기 실적 예상 웃돌아…전장사업이 효자

금속맛·성적쾌감 등 격한운동 후 7가지 생리현상과 그 이유

[르포] 인텔 1.8나노 공정의 현장, 애리조나 주 '팹52'에 가다

LG엔솔, 3분기도 선방…美 전기차 배터리 감소분 ESS가 상쇄

ZDNet Power Center