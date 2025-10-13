로드컴플릿, '크루세이더 퀘스트: 머지체스'로 스팀 넥스트 페스트 참가

로드컴플릿(대표 배수정)은 '크루세이더 퀘스트' IP(지식재산권)를 활용한 신작 '크루세이더 퀘스트: 머지체스'를 '스팀 넥스트 페스트'에서 공개한다고 13일 밝혔다. 스팀 넥스트 페스트는 이날부터 오는 20일까지 일주일간 진행된다.

'크루세이더 퀘스트: 머지체스'는 모바일 RPG '크루세이더 퀘스트'의 스핀오프 작품으로, 퍼즐과 '머지' 장르를 결합한 전략 PvE 게임이다. 게임은 픽셀 그래픽으로 구현된 원작의 세계관을 기반으로 하며, 12개 세력과 6종 직업군의 용사, 여신 스킬 등을 활용한 전략적 전투를 즐길 수 있다.

특히 퍼즐을 길게 연결할수록 더 높은 등급의 용사가 등장할 확률이 높아지는 독특한 머지 시스템을 도입해 직관적이면서도 깊이 있는 전략성을 제공한다.

로드컴플릿 '크루세이더 퀘스트 머지체스'.

배수정 로드컴플릿대표이사는 "크루세이더 퀘스트: 머지체스는 오랜 기간 크루세이더 퀘스트의 라이브 운영을 맡았던 한 엔지니어의 제안에서 시작된 프로젝트"라며, "오랜 시간 크루세이더 퀘스트를 즐겨온 팬들을 위한 작은 선물이자, 향후 크루세이더 퀘스트 IP 확장의 첫걸음으로 자리매김 되었으면 한다"고 전했다.

로드컴플릿은 지난 달 29일 스팀을 통해 전 세계 이용자들에게 데모 버전을 먼저 공개한 바 있다.