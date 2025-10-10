코스피 1.73% 상승한 3610.60…사상 최고치

코스피 지수가 사상 최초로 3600선을 돌파했다.
10일 코스피 지수는 전 거래일 보다 1.73%(61.39포인트)오른 3610.60으로 거래를 마쳤다.
코스피 지수는 외국인들의 순매수에 힘입어 종가와 장중 최고치를 모두 경신했다. 장중 코스피 지수는 3617.86까지 올랐다.
유가증권 시장에서 외국인은 이날 1조600억원 가량을 매수했다.
반면 개인은 5천18억원, 기관투자자는 5천948억원을 순매도했다.
시가총액 기준 1위인 삼성전자의 주가는 이날 6.07% 올라 9만4천400원으로 마감했고, SK하이닉스는 8.22% 오른 42만8천원에 거래를 마쳤다.
코스닥 지수는 0.61% 오른 859.49로 거래를 마감했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1400.0원)보다 21.0원 오른 1421.0원에 주간 거래를 마감했다.