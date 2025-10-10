코스피 1.73% 상승한 3610.60…사상 최고치

코스피 지수가 사상 최초로 3600선을 돌파했다.

10일 코스피 지수는 전 거래일 보다 1.73%(61.39포인트)오른 3610.60으로 거래를 마쳤다.

코스피 지수는 외국인들의 순매수에 힘입어 종가와 장중 최고치를 모두 경신했다. 장중 코스피 지수는 3617.86까지 올랐다.

코스피가 사상 처음으로 1.73% 오른 3610.60으로 상승 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다.(사진=뉴스1)

유가증권 시장에서 외국인은 이날 1조600억원 가량을 매수했다.

반면 개인은 5천18억원, 기관투자자는 5천948억원을 순매도했다.

시가총액 기준 1위인 삼성전자의 주가는 이날 6.07% 올라 9만4천400원으로 마감했고, SK하이닉스는 8.22% 오른 42만8천원에 거래를 마쳤다.

관련기사

코스닥 지수는 0.61% 오른 859.49로 거래를 마감했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1400.0원)보다 21.0원 오른 1421.0원에 주간 거래를 마감했다.