위블록, 토큰2049에서 ‘한국 아파트 기반 RWA’ 모델 제시

핀테크 기업 위블록은 싱가포르에서 개최된 글로벌 블록체인 컨퍼런스 토큰2049에 참가해 한국형 실물자산 토큰화(RWA)의 새로운 비전을 제시했다고 10일 밝혔다.

이번 행사에는 이더리움 공동 창시자인 비탈릭 부테린, 아발란체 창립자인 에민 귄 시러 등 블록체인 업계 주요 인사들이 대거 참석했다.

위블록은 한국 주거 자산의 안정성과 유동성을 강조하며, 미국 국채가 금융공학적 무위험 수익률의 기준이라면 실거주 수요를 기반으로 한 한국 아파트는 실질적 안정성의 기준이 될 수 있다고 발표했다.

위블록이 토큰 2049(TOKEN2049)에서 한국형 RWA의 비전을 제시하고 있다

위블록은 한국 아파트의 실거주 기반 수요, 입지적 우위, 보수적인 금융 규제, 예측 가능한 현금흐름 등을 근거로 주거 자산의 안정성과 유동성 설계 가능성을 강조했다. 이러한 요소들은 토큰 발행 이후 2차 시장에서의 거래와 가격 형성을 뒷받침할 수 있다고 밝혔다.

위블록은 9월 서울에서 열린 ‘코리아 블록체인 위크’에서 실물자산 투자 플랫폼 MVP 2를 공개한 이후 글로벌 기업들과의 파트너십을 본격적으로 시작했다. 이번 행사 현장에서는 토큰 생성 이벤트 시점, 스마트컨트랙트 보안 감사, 글로벌 거래소 상장 전략, 기관 투자자를 위한 크로스보더 투자 구조 등 실무 논의도 진행됐다.

특히 아발란체 생태계와의 전략적 협업이 주목을 받았다. 아발란체는 글로벌 시가총액 상위 스마트컨트랙트 네트워크로, 한국에서는 원화 담보 스테이블코인인 KRW1의 온체인 발행과 전통 금융권과의 공동 연구 등을 통해 실사용 기반을 구축하고 있다. 위블록은 아발란체와의 업무협약을 바탕으로 한국형 RWA 표준 모델을 공동 개발하고, 원화 정산과 온체인 유동성을 연결하는 인프라 연계를 확대할 계획이다.

위블록은 한국형 RWA 설계 원칙으로 ▲법·세무 구조의 표준화와 권리관계 명확화 ▲정기 온체인 공시를 통한 데이터 투명성 ▲보수적 담보평가와 외부 감사를 포함한 리스크 관리 ▲24시간 2차 시장 유동성 확보 등을 제시했다.

위블록 관계자는 토큰은 그 자체가 목적이 아니라, 개방형 자본시장과 연결되는 수단이라고 강조하며, 리테일 투자자들도 이해하기 쉬운 이야기 구조와 정량적 공시를 결합해 신뢰 가능한 시장을 만들겠다는 의지를 밝혔다.