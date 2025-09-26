위블록, KBW 2025 현장에 RWA 투자 플랫폼 MVP 2 공개

핀테크 기업 위블록이 국내 최대 블록체인 행사인 ‘코리아블록체인위크 2025(KBW 2025)’ 현장에서 자사의 실물자산(RWA) 투자 플랫폼 두 번째 최소기능제품(MVP 2)을 공개했다고 26일 밝혔다.

이번에 선보인 MVP 2는 지난 9월 글로벌 블록체인 플랫폼 아발란체와 기술 협력 MOU 이후 처음 공개된 성과물로, 아발란체의 테스트넷 환경에서 구현됐다.

사용자는 스테이블코인을 활용해 실물 부동산에 투자하는 전 과정을 안전하게 시뮬레이션할 수 있으며, 이를 통해 복잡하게 느껴질 수 있는 RWA 투자 과정을 직관적이고 쉽게 체험할 수 있다.

위블록이 RWA 투자 플랫폼 MVP 2을 공개했다.

특히 이번 시뮬레이션은 글로벌 F&B 브랜드가 장기 임차하고 있는 프라임급 상업용 건물을 기초자산으로 삼았다. 안정적인 임대수익과 낮은 공실률을 보장하는 우량 자산을 활용함으로써, 일반 투자자들이 안정적이고 신뢰성 있는 ‘건물주’ 경험을 디지털 환경에서 체감할 수 있도록 한 것이다.

이는 단순한 기술적 실험을 넘어, 실질적 투자 가치를 기반으로 한 새로운 투자 패러다임을 제시한다는 점에서 큰 의미가 있다.

위블록의 MVP 2는 크게 세 가지 특징을 지닌다. 첫째, 사용자 체험 중심의 설계다. 위블록의 비수탁형 지갑을 연동한 뒤, 테스트용 스테이블코인을 활용해 토큰화된 부동산 지분을 직접 구매하고 보유하는 과정을 경험할 수 있다.

둘째, 우량 자산 기반의 구조다. 글로벌 브랜드가 입점해 장기 임차 계약을 맺은 상업용 건물을 통해 안정적이고 매력적인 투자 경험을 제공한다. 셋째, 기술적 안정성 확보다. 아발란체의 빠른 거래 처리 속도, 낮은 수수료, 서브넷 기반의 확장성을 적용해 향후 대규모 사용자를 수용할 수 있는 인프라를 마련했다.

위블록은 이번 MVP 2 공개를 통해 지난해 말 선보인 비수탁형 지갑 MVP 1에 이어, 실제 투자 경험을 제공하는 단계로 진입했음을 보여줬다.

위블록의 독보적 경쟁력은 기관 금융, 부동산 개발 및 투자, 디지털 금융 및 규제 준수라는 세 가지 핵심 전문 역량에 있다.

이러한 역량을 바탕으로 위블록은 기관급 우량 자산을 발굴하고, 이를 평가 및 토큰화하는 선순환 구조를 구축해 시장 내 차별적 입지를 확보하고 있다.

이지수 위블록 대표는 “한국은 지난 10년간 P2P 금융과 증권형 토큰(STO)을 통해 혁신과 규제가 균형을 이루는 성숙한 경험을 축적했다”며 “RWA는 이 균형을 기반으로 한국이 글로벌 시장을 선도할 수 있는 촉진제가 될 것”이라고 강조했다.

관련기사

이어 그는 “이번 KBW 기간 동안 다수의 글로벌 재단 및 기업들과 구체적인 협력 및 투자 논의를 진행 중이며, 한국 시장과 RWA, 그리고 스테이블코인에 대한 높은 관심은 매우 고무적이다”며 “이를 기반으로 한국을 글로벌 RWA 시장의 허브로 성장시켜 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

위블록은 기관 금융, 실물 부동산, 블록체인 기술을 결합한 RWA 전문 핀테크 기업이다. 500조원 이상의 기관 투자 자문 경험과 1천200억원 규모의 부동산 디지털화 실적을 바탕으로, 누구나 쉽고 안전하게 ‘디지털 건물주’가 될 수 있는 투자 환경을 만들어가고 있다.