위블록, 참여 과정-수익 배분 투명한 RWA 생태계 구축 본격화

블록체인 인프라 기업 위블록(WeBlock)은 부동산 기반 실물자산토큰(RWA) 플랫폼을 본격 추진한다고 21일 밝혔다.

위블록은 국내 우량 부동산을 디지털화해 소액 단위로 투자할 수 있는 환경을 마련하고, 임대 수익을 온체인으로 투명하게 분배하는 생태계를 구축하고 있다.

위블록은 국내 부동산을 담보로 안정적인 가치를 지닌 스테이블코인을 발행하는 한편, 글로벌 브랜드 임차 부동산 지분을 투자자가 함께 소유하는 구조를 도입했다. 이를 통해 기존에 대규모 자본에 의존했던 부동산 시장을 일반 투자자에게까지 확장할 방침이다.

위블록 이미지

위블록은 지난해 핵심 인프라 개발에 착수해 사용자가 개인키를 직접 보관하는 비수탁형 지갑 서비스를 완성하고, 프리미엄 부동산 자산을 첫 토큰화 대상으로 선정했다.

아울러 글로벌 레이어1 메인넷 아발란체와 협력해 RWA 코인 거래가 안정적으로 운영될 수 있도록 준비 중이며, 글로벌 커스터디 업체 비트고와도 제휴해 기관투자자 수준의 보관 안전성을 확보했다.

현재 위블록은 RWA 거래 플랫폼 개발을 마무리 단계에 있으며, 올해 말까지 플랫폼 거버넌스 의사결정용 토큰 ‘WFT’를 국내외 거래소에 상장할 예정이다. 내년에는 글로벌 커피 브랜드 입점 건물과 서울 아파트를 각각 기반으로 한 ‘RBT1’, ‘RBT2’ 토큰을 선보이고, 서울 아파트 담보 스테이블코인 ‘USDR’ 발행도 추진할 계획이다.

이지수 위블록 대표는 “그동안 부동산 시장은 막대한 자본이 있어야만 참여할 수 있는 ‘그들만의 리그’였다”며, “블록체인 분산원장 기술을 통해 소액 투자자도 안정적인 임대 수익을 얻을 수 있도록 새로운 투자 기회를 제공하겠다”고 말했다.